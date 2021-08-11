Коронавирус в Перми, последние новости на 11 августа 2021 года: среди новых заболевших 113 детей

В Прикамье новых заболевших выявили в 24 территориях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным в Пермском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 478 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, из новых заболевших 30 человек проходят лечение в больницах, 448 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 113 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 141 человек, 95 в возрасте 50-64 и 54 человека старше 65 лет.

Скончались от ковида за сутки 28 пациентов. Продолжают лечение в больницах - 3660 человек.

В Прикамье новых заболевших выявили в 24 территориях. В краевой столице обнаружили 274 случаев. На втором месте – Пермский муниципальный район, там 45 заболевших. На третьем месте – Чернушинский городской округ – 24 случая.

15 человек заболели коронавирусом в Бардымском муниципальном округе. По 11 заболевших в Соликамском городском округе, Чайковском и Юрлинском муниципальном округе, по 9 – в Кудымкаре, Кунгуре, Еловском и Кудымкарском муниципальных округах, по 7 – в Березниках, Кунгурском муниципальном районе и Октябрьском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 6 жителей, а Осинском городском округе – 5.

Графика: оперштаб.

По 4 случая в Кишертском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. В ЗАТО Звездный ковид у 3 человек. По 2 случая в Юсьвинском муниципальном округе, а также в Красновишерском и Чусовском городских округах. По одному заболевшему в двух территориях Пермского края - Оханском и Очерском городских округах.

Всего с начла пандемии в Пермском крае 78264 жителя заболели с коронавирусной инфекцией.