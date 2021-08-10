Какие торговые центры не будут работать в Перми по выходным

Оперштаб принял решение о закрытии по субботам и воскресеньям торгово-развлекательных комплексов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У меня на субботу был запланирован шопинг, - делится знакомая. - Хотела пройти по магазинам, к осени курточку прикупить, детям - канцтовары в школу. А тут взяли и закрыли торговые центры на все выходные. После работы за серьезными покупками не сходишь - и времени мало, и сил нет.

Дети заражаются после игровых комнат

Напомним, оперштаб принял решение о закрытии по субботам и воскресеньям торгово-развлекательных комплексов площадью более 8000 квадратных метров (список магазинов - в рубрике «Важно»). Работать в выходные могут только продуктовые отделы, а торговля одеждой, обувью и прочими промтоварами, а также кинотеатры, фуд-корты и детские игровые комнаты в эти дни будут закрыты.

Теперь шопинг только по будням. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наши специалисты провели проверки в торговых центрах, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре. - Особенно они акцентировали внимание на детских игровых комнатах и фуд-кортах, потому что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется, в том числе, после их посещения. Игровые комнаты - это места массового скопления людей, особенно в крупных торговых центрах.

«Это тяжелая история для бизнеса»

- Это решение однозначно ударит по предпринимателям, потому что суббота и воскресенье -самые торговые дни, -считает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - Бизнес и так не очень хорошо восстановился после прошлогоднего локдауна, к тому же мы имеем снижение покупательской способности. В итоге те покупки, которые являются необходимыми, людям придется совершать в будни, то есть мы просто перенесем поток, сконцентрируем его на вечерах. Ну, а какие-то покупки будут отложены до более благоприятного времени. Для бизнеса это, конечно, тяжелая история, тем более что затраты у него все равно останутся: и зарплата персонала, и аренда.

Работать в выходные могут только продуктовые отделы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если в продовольственном бизнесе на выходные дни приходится примерно 25 процентов выручки, то у промтоваров выручка субботы-воскресенья составляет значительно большую часть.

- Ситуация с пандемией тяжелая и спасение жизней - это очень важно, - говорит Елена Гилязова. - Но меня удивляет выбор мест массового скопления людей. С моей точки зрения, самое большое место скопления людей - это общественный транспорт, а не торговые центры.

Разделяет это мнение советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев:

- Я считаю, какая-то польза от такого ограничения будет, но вряд ли ощутимая. Исходя из международного и отечественного опыта и результатов исследований, действенной мерой противодействия коронавирусу должны быть ограничения на проведение и посещение массовых мероприятий. Но у нас по-прежнему проводятся различные концерты в клубах и прочие развлекательные мероприятия. И это, на мой взгляд, более опасно, чем посещение торговых центров. Если у вас в небольшом ресторанчике собирается 50 человек и долго там находятся, да к тому же поют и много друг с другом разговаривают, то риск возрастает.

Провести выходной в ТЦ уже не получится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БУДЬ В КУРСЕ

Куда не попасть на шопинг

Castorama;

«Айсберг»;

«Айсберг Modern»;

«Алмаз»;

«Домино»;

«Евразия»;

«Земляника»;

«Звезда»;

«КИМ, 75»;

«Кит на Гайве»;

«Колизей Атриум»;

«Колизей Синема»;

«Леруа Мерлен»;

«Лето»;

«Луч»;

«Мачта»;

«Мебелево»;

«Моби Дик»;

«Навигатор».

«Новая столица»;

«Планета»;

«Радуга»;

«Семья»;

«Семь пятниц»;

«Семь чудес»;

«СпешиLove»;

«Столица»;

«Универсам»;

ЦУМ;

«Чкалова,9»;

«Чкаловский-Закамск»;

«Шоколад».

Также ограничения коснутся ТРК в Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.