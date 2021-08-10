Какие торговые центры не будут работать в Перми по выходным

Оперштаб принял решение о закрытии по субботам и воскресеньям торгово-развлекательных комплексов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- У меня на субботу был запланирован шопинг, - делится знакомая. - Хотела пройти по магазинам, к осени курточку прикупить, детям - канцтовары в школу. А тут взяли и закрыли торговые центры на все выходные. После работы за серьезными покупками не сходишь - и времени мало, и сил нет.
Дети заражаются после игровых комнат
Напомним, оперштаб принял решение о закрытии по субботам и воскресеньям торгово-развлекательных комплексов площадью более 8000 квадратных метров (список магазинов - в рубрике «Важно»). Работать в выходные могут только продуктовые отделы, а торговля одеждой, обувью и прочими промтоварами, а также кинотеатры, фуд-корты и детские игровые комнаты в эти дни будут закрыты.
Теперь шопинг только по будням.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Наши специалисты провели проверки в торговых центрах, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре. - Особенно они акцентировали внимание на детских игровых комнатах и фуд-кортах, потому что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется, в том числе, после их посещения. Игровые комнаты - это места массового скопления людей, особенно в крупных торговых центрах.
«Это тяжелая история для бизнеса»
- Это решение однозначно ударит по предпринимателям, потому что суббота и воскресенье -самые торговые дни, -считает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - Бизнес и так не очень хорошо восстановился после прошлогоднего локдауна, к тому же мы имеем снижение покупательской способности. В итоге те покупки, которые являются необходимыми, людям придется совершать в будни, то есть мы просто перенесем поток, сконцентрируем его на вечерах. Ну, а какие-то покупки будут отложены до более благоприятного времени. Для бизнеса это, конечно, тяжелая история, тем более что затраты у него все равно останутся: и зарплата персонала, и аренда.
Работать в выходные могут только продуктовые отделы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Если в продовольственном бизнесе на выходные дни приходится примерно 25 процентов выручки, то у промтоваров выручка субботы-воскресенья составляет значительно большую часть.
- Ситуация с пандемией тяжелая и спасение жизней - это очень важно, - говорит Елена Гилязова. - Но меня удивляет выбор мест массового скопления людей. С моей точки зрения, самое большое место скопления людей - это общественный транспорт, а не торговые центры.
Разделяет это мнение советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев:
- Я считаю, какая-то польза от такого ограничения будет, но вряд ли ощутимая. Исходя из международного и отечественного опыта и результатов исследований, действенной мерой противодействия коронавирусу должны быть ограничения на проведение и посещение массовых мероприятий. Но у нас по-прежнему проводятся различные концерты в клубах и прочие развлекательные мероприятия. И это, на мой взгляд, более опасно, чем посещение торговых центров. Если у вас в небольшом ресторанчике собирается 50 человек и долго там находятся, да к тому же поют и много друг с другом разговаривают, то риск возрастает.
Провести выходной в ТЦ уже не получится
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
БУДЬ В КУРСЕ
Куда не попасть на шопинг
Castorama;
«Айсберг»;
«Айсберг Modern»;
«Алмаз»;
«Домино»;
«Евразия»;
«Земляника»;
«Звезда»;
«КИМ, 75»;
«Кит на Гайве»;
«Колизей Атриум»;
«Колизей Синема»;
«Леруа Мерлен»;
«Лето»;
«Луч»;
«Мачта»;
«Мебелево»;
«Моби Дик»;
«Навигатор».
«Новая столица»;
«Планета»;
«Радуга»;
«Семья»;
«Семь пятниц»;
«Семь чудес»;
«СпешиLove»;
«Столица»;
«Универсам»;
ЦУМ;
«Чкалова,9»;
«Чкаловский-Закамск»;
«Шоколад».
Также ограничения коснутся ТРК в Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.