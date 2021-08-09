Коронавирус в Перми, последние новости на 10 августа 2021 года: в регионе за сутки скончалось рекордное число пациентов

Всего в Пермском крае выявлено 77 310 заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 478 человек. 54 из них проходят лечение в больницах, 424 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Медики сообщают, что вирус подхватили 76 детей. Больше половины новых заболевших - женщины. На лечении в больницах на сегодня находится 3533 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 180 из них. Число смертей за минувшие сутки стало рекордным за все время пандемии – 38 случаев.

Данные: www.permkrai.ru

Новые заболевшие были обнаружены в 32 территориях Прикамья. Больше всего жителей с ковидом в Перми – 158. На втором месте – Пермский муниципальный район – 63 заболевших. На третьем месте –Чернушинский городской округ - 34 случая. В Краснокамском городском округе заболели 26 человек, в Соликамском городском округе – 24, в Чусовском городском округе – 21.

В Куединском муниципальном округе вирус у 18 жителей, в Лысьвенском городском округе – 17, в Гайнском муниципальном округе – 12. По 10 случаев в Александровском муниципальном округе и Верещагинском городском округе, по 9 – в Бардымском и Косинском муниципальных округах, по 8 – в Березниках и Кунгуре.

В Ординском муниципальном округе ковид подтвердился у 7 жителей. По 5 заболевших в Горнозаводском, Ильинском и Суксунском городских округах, по 4 – в Кунгурском муниципальном районе, а также в Кочевском и Уинском муниципальных округах. По 3 случая в Еловском муниципальном округе и Кизеле, по 2 – в Нытвенском городском округе, Сивинском муниципальном округе и Чайковском.

Графика: Яндекс.

По одному случаю в пяти территориях Пермского края: Большесосновский муниципальный район, Гремячинский городской округ, ЗАТО Звездный, а также Карагайский и Частинский муниципальные округа.

В Минздраве рассказали, что с 22 июля в стационары поставлено 1230 кислородных концентраторов. Они нужны для насыщения крови пациентов кислородом, а также для терапии дыхательной недостаточности.

КСТАТИ

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 559,3 тысячи жителей. Из них 416,6 тысяч полностью завершили вакцинацию. Всего в Пермском крае выявлено 77 310 заболевших коронавирусной инфекцией.