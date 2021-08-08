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Общество8 августа 2021 22:02

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 августа 2021 года: в Прикамье за сутки заразились COVID-19 33 ребенка

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 9 августа 2021 года
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявили 476 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего – в возрастной группе от 30 до 49 лет.

При этом 43 человека проходят лечение в больницах, 433 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 76 832. В числе 476 новых инфицированных 181 пациент мужского пола, 295 – женского, среди заболевших 33 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 70 человек, от 30 до 49 лет – 174 человека, 135 в возрасте 50-64 и 64 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

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