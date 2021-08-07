Коронавирус в Перми, последние новости на 8 августа 2021 года: за сутки от инфекции скончались 30 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Прикамье перевалило за 76 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае остается напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В регионе за минувшие сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили еще 474 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что 45 человек проходят лечение в больницах, 429 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 72 ребенка. Скончались за сутки - 30 пациентов с коронавирусом, продолжают лечение в больницах - 3434 заболевших, к ИВЛ подключены 164 из них.

За сутки инфекцию выявили в 24 территориях. Краевая столица бьет рекорды по числу заболевших - 238 человек. На втором месте Чайковский - 45 заболевших, на третьем – Бардымский муниципальный округ - 32 случая.

Данные permkrai.ru

В Чернушинском городском округе 25, в Осинском городском округе 20, в Уинском муниципальном округе 16. В Добрянском городском округе заразились 15 человек, в Октябрьском городском округе 14, в Гремячинском 12.

В Кизеле 10 заболевших, в Губахе 8, в Куединском и Еловском муниципальных округах по 7, в Гайнском – 6, Лысьвенском городском округе 4.

По 3 случая в Косинском и Кочевском муниципальных округах, по 2 – в Березниках и Чусовском городском округе. Еще в пяти территориях по одному случаю. Это Краснокамский и Соликамский городские округа, Кудымкарский и Юсьвинский муниципальные округа и Пермский муниципальный район.

Графика: Яндекс.

Всего в регионе с начала пандемии ковидом заболели 76 356.

Минздрав сообщает, что в Пермский край привезли еще 58 800 комплектов двухкомпонентной вакцины против коронавируса - «Спутник V». В ближайшие дни ее распределят между медучреждениями региона.

Всего в Прикамье первым компонентом привиты 556,2 тысяч жителей. Из них 412,5 тысячи полностью завершили вакцинацию.

Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступил 669 401 комплект вакцины. Из них 581 643 – «Спутник V», 49 520 – «ЭпиВакКорона», 31 168 - «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».