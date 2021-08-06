Впереди два заслуженных выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Купальный сезон в Пермском крае еще не закрыт. Каждый год это происходит в разное время. Так что на разрешенных пляжах продолжают дежурить спасатели, а жители региона спасаются от знойной жары на реках и водоемах, к тому же лето 2021 в Прикамья выдалось на редкость жарким. Но вот наступил август, жара по-тихоньку спадает, и вода в реках прогревается уже на так сильно. Тем не менее, зная наш нрав и привычки, купаться мы будем, что называется «до талого», а впереди - два заслуженных выходных. Специально к уик-энду расскажем вам о температуре воды в популярных реках Пермского края.

Кама в Перми

Сегодня температура воды в Каме составляет 20.7°C. Такая вода - прохладная и бодрящая, но для многих людей является уже достаточно комфортной для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, то вода может казаться еще прохладной. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 21°C. В ближайшие выходные и следующие пять дней, по предварительным прогнозам, температура воды в Каме составит 18°C.

Кама в Березниках

Сегодня температура воды в Березниках составляет 20.6°C. В ближайшие пять дней, по предварительному прогнозу, температура понизится до 18°C.

Кама в Чайковском

Сегодня температура воды в Чайковском составляет 22.5°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Такая температура считается самой оптимальной для длительного купания. В ближайшие пять дней, по предварительному прогнозу, температура воды составит 20°C.

Кама в Краснокамске Сегодня температура воды в Краснокамске составляет 19.9°C. В ближайшие пять дней, по предварительному прогнозу, температура воды будет стабильно держаться на отметке в 18°C. Но после будет уменьшатся и уже через 10 дней может Кама может остыть до 15,3°C.

Сылва ( Кишертский, Суксунский, Кунгурский и Пермский районы)

Сегодня температура воды в реке Сылва составляет 20.7°C. Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие пять дней температура воды в реке Сылва будет держаться на отметке в 18°C. После - ощутимо уменьшаться и через 10 дней составит 17.0°C.

Чусовая

Сегодня температура воды в реке Чусовая составляет порядка 17°C. В ближайшие несколько дней температура воды будет держаться в пределах 17°C.

Синоптики - о температуре воздуха в выходные в Пермском крае

К концу лета погода решила вернуться в нормальную уральскую колею. Тропический южный воздух перестанет овевать нас зноем. А замерзнуть в нежаркие дни не даст августовское солнце.

В ближайшие несколько дней в Прикамье начнет поступать прохладный воздух, вплоть до воскресенья будут дуть северо-западные ветры, температура будет колебаться от +20 до +23 градусов днем, до +13 - ночью. Впрочем, для первой декады августа, отмечают метеорологи, погода будет в пределах нормы. При этом на улице будет вполне комфортно, а выходные дни обещают быть солнечными.

В начале следующей недели прохладный и сухой антициклон сохранит свое влияние. Возвращения аномальной жары пока не предвидится, хотя в соседних южных и западных регионах по-прежнему сохранится жаркая погода.