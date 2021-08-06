Школа в «Арсенале» примет учеников зимой

Школа построена, но пока принять учеников не может. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда мы покупали квартиру в «Арсенале», девочки-менеджеры в «Сатурне-Р» показывали макет микрорайона и рассказывали, что там будут построены школа и детский сад, - говорит Наталья, жительница дома по улице Василия Татищева. - Это стало для нас дополнительным стимулом для того, чтобы купить жилье именно в «Арсенале».

ПОСТРОЕНА, НО ЗАКРЫТА

Но сын Натальи 1 сентября так и не сможет пойти в новенькую школу, построенную прямо под окном их дома. Застройщик - компания «СМУ №3 Сатурн-Р» - до сих пор не передал здание в муниципальную собственность и всячески затягивает этот процесс, хотя многочисленные суды подтвердили законность заключенного ранее с властями соглашения.

Напомним, школу по улице Василия Татищева, 7и детсад на 75 мест «Сатурн-Р» обязался построить и безвозмездно передать властям в рамках комплексной застройки ЖК «Арсенал». Но в прошлом году, когда школа уже была построена, владелец компании Александр Репин решил расторгнуть это соглашение. Причиной этого он объявил отказ городских властей согласовать новые параметры высотности для четвертой очереди «Арсенала».

Сейчас за забором, на месте четвертой очереди жилого комплекса, -практически пустырь.

- Там можно строить дома хоть сейчас, но не выше шести этажей, - объясняет и.о. главы Свердловского района Александр Филиппов. - Но застройщик хочет строить высотки эконом-класса. Возможно, как бизнесмен он желает извлечь большую прибыль, поэтому обращался в комиссию по землепользованию и застройке за сменой зонирования, которая позволила бы увеличить высотность и, соответственно, продать больше квартир. В этом ему было отказано.

В результате жители «Арсенала» второй год подряд не смогут отправить детей в школу по соседству.

- Школа построена очень красивая¸ современная, на 1225 мест, с двумя спортивными залами, стадионом, актовым залом, - рассказал заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. - Когда год назад мы с депутатами посетили ее, там все было готово, мы даже надеялись, что она откроется в прошлом году.

Новая школа должна была стать вторым корпусом школы дизайна «Точка». Но в итоге она так и пустует.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

- Администрация Перми подала в суд иск с требованием передать муниципалитету здание школы и помещение детсада в ЖК «Арсенал», - рассказывает Алексей Грибанов. - Суд постановил, что школа и садик должны быть переданы в муниципальную собственность. Однако компания затягивает исполнение решения суда.9 ноября прошлого года застройщик направил предложение сдать нам здание в аренду за 5 миллионов рублей в год. Через три дня - уже за 1 рубль. Но ведь понятно, если бы мы приняли это предложение, то все соглашение потеряло бы силу: раз мы согласились бы на аренду школы у застройщика, зачем ему передавать нам ее в собственность.

«Сатурн-Р» также подал иск в суд - о признании соглашения недействительным. Но Арбитражный суд поддержал требование администрации Перми.

- Решение Арбитражного суда должно было вступить в силу 24 июня, но за день до того застройщик подал апелляционную жалобу, причем направил ее в суд обычной почтой, - говорит Александр Филиппов. - То есть он старается всеми силами затянуть процесс передачи школы жителям.

Заседание Арбитражного суда должно состояться 25 августа. Надеясь на положительное решение суда, городские власти готовятся к открытию школы. На покупку оборудования - мебели, компьютеров, школьных досок - выделено порядка 70 миллионов рублей. Но даже если суд вынесет решение в пользу администрации, то 1 сентября в школе не начнется учебный год.

- Мы должны будем принять школу в муниципальную собственность, потом необходимо будет провести ее лицензирование, - объяснил Алексей Грибанов. - Думаю, на все формальности два-три месяца уйдет. Но, надеюсь, что к новому году мы сможем принять учащихся.

Пока же в этом учебном году более 300 учеников начальных классов, которые зачислены в школу на улице Татищева, будут заниматься в школе №134. Средние и старшие классы - а это более 330 детей - в корпусе школы «Точка» на бульваре Гагарина.

ЭХ, ДОРОГИ

В жилом квартале построено 13 домов, в которых живут 16 тысяч человек. Многие владеют автомобилями. Но выезд из «Арсенала» только один - на улицу Героев Хасана. Есть еще временные дороги по улицам Александра Турчевича и Николая Воронцова, но их в народе называют «партизанскими тропами». Поэтому по утрам на улице Василия Татищева выстраивается огромная очередь автомобилей, стремящихся выехать из микрорайона.

Еще один выезд из «Арсенала» был построен по улице Карла Модераха на улицу Чернышевского. Но проложенная дорога пока завершается «ничем».

Пока улица Карла Модераха заканчивается тупиком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В чем причина, наглядно показал Александр Филиппов. На схеме жилого квартала желтым цветом отмечены участки улиц, находящихся в муниципальной собственности. Это улица Карла Модераха и небольшие кусочка улиц Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева. Остальные - в собственности застройщика. И обязанность содержать дороги лежит именно на нем.

- На улице Карла Модераха силами города было проведено комплексное благоустройство, здесь появились дождеприемные колодцы, сделаны тротуары, освещения, установлены дорожные знаки и ограждения, - говорит Александр Филиппов. - Но мы не можем ввести ее в эксплуатацию. Чтобы можно было по ней ездить, необходимо скорректировать проект примыкания улицы Карла Модераха к улице Чернышевского. Это обязывался взять на себя застройщик. Но впоследствии он сделать это отказался, поэтому городские власти приняли решение откорректировать проектную документацию за счет средств бюджета города.

Стоимость работ составляет примерно шесть миллионов рублей. В августе Дума выделила необходимую сумму. Контракт с подрядчиком администрация планирует заключить в ноябре 2021 года, а ввести в эксплуатацию дорогу по улице Карла Модераха - в 2022 году.