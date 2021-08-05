Хроники коронавируса в Прикамье: бесплатные лекарства, перегруз «скорой» и отмена приемов в поликлиниках

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый день только в Пермском крае коронавирусом заражаются более 450 человек. И шансов, что ситуация в ближайшее время исправится, немного. Эпидемиологи говорят, что из третьей волны мы незаметно перейдем в четвертую, как только начнется новый учебный год, и люди вернутся из отпусков.

Нагрузка выросла вдвое

Сотрудники Пермской станции скорой медицинской помощи отмечают резкий рост обращений в «скорую». Если в июне бригады выезжали на вызовы 37 006 раз, то в июле - уже 42 899 раз, - сообщили на станции «скорой». - При этом много вызовов пришлось передать в «неотложку». В мае мы передали 3230 вызовов, в июне - 4497, в июле - уже 11 928 вызовов.

Вдвое за прошлый месяц выросло количество выездов по поводу симптомов коронавируса и сопутствующей пневмонии.

- К пациентам с пневмонией в июле выезжали 3366 раз, в июне было 1867 таких вызовов, - отметили в медицинском учреждении. - В июле пришлось госпитализировать 2149 таких пациентов против 1061 госпитализированных в июне.

Врачей не хватает

Жители Перми сталкиваются с проблемами при записи к специалистам через портал «Кврачу». В расписании даже там, где есть свободные окна, стоят отметки «Приема нет».

- В Пермском крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19, поэтому многих врачей, в том числе узких специалистов, перевели на оказание медицинской помощи тем пациентам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, - объяснили в Минздраве. - Из-за этого поликлиники вынуждены отменять или переносить некоторые плановые приемы. Уточнить дату приемов узких специалистов можно в лечебном учреждении. Просим отнестись с пониманием, врачи продолжают работать для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

На прошлой неделе министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила об ухудшении эпидемической ситуации в Прикамье. В связи с чем в стационарах развернули 800 дополнительных коек для зараженных коронавирусом и прекратили плановую госпитализацию.

Ревакцинация минимум через полгода

В Пермский край доставили еще 17 800 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Как пояснил Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков, она предназначена для тех, кто уже перенес инфекцию или вакцинировался ранее.

«Спутник Лайт» рекомендуют к применению лицам от 18 до 60 лет.

- Прививку можно поставить не ранее чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации, - сообщили в Минздраве. - Массовая вакцинация началась в Пермском крае в конце января, с тех пор прошло полгода. Так что сейчас те пермяки, которые вакцинировались «Спутником V» этой зимой, могут поддержать свой иммунитет облегченной однокомпонентной вакциной.

- Можно ли записаться именно на прививку вакциной «Спутник Лайт»?

- Запись на иммунизацию определенной вакциной не производится. Сейчас записывают на вакцинацию на период до 30 дней.

Бесплатные лекарства

Со следующей недели пермякам, заболевшим коронавирусом, начнут выписывать новые препараты. В июне федеральный Минздрав утвердил новую - седьмую версию временных методических рекомендаций по лечению коронавируса. В частности, в перечень возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых вошли противовирусные препараты фавипиравир, гидроксизлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир, ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, а также ряд новых профилактических лекарств.

Как сообщили в краевом Минздраве, несколько наименований препаратов, в том числе фавипиравир, разработанный в Японии для лечения гриппа, на прошлой неделе уже начали поступать в поликлиники Перми и края.

- Помимо фавипиравира в регион поступили интерферон-альфа и умифеновир, их сразу начали отгружать по медицинским организациям, - подтвердила начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева.

Кроме того, в ближайшие дни поликлиники начнут получать противотромбозные препараты - ривароксабан и апиксабан.