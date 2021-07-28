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Здоровье28 июля 2021 14:00

Еженедельно надо прививать по 118 тысяч человек

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков ответил на главные вопросы пермяков об обязательной вакцинации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Главный эпидемиолог Вадислав Семериков: В край поступило более полумиллиона комплектов вакцин.

Главный эпидемиолог Вадислав Семериков: В край поступило более полумиллиона комплектов вакцин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Плюс 407», «плюс 422», «плюс 429» - количество зараженных коронавирусом в Пермском крае ежедневно растет. В связи с третьей волной заболевания в регионе введена обязательная вакцинация.Обязательной иммунизации при отсутствии противопоказаний подлежат сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, общественного питания, торговли, банков, МФЦ, общественного транспорта (в том числе такси), государственные гражданские служащие и муниципальные гражданские служащие. Кроме того, сделать прививки необходимо представителям сферы обслуживания, в том числе салонов красоты, работникам детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаторов досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.

На наиболее насущные вопросы пермяков по этому поводу ответил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков.

Надо привить 60 процентов населения

- Вадислав Васильевич, в Постановлении об обязательной вакцинации говорится о том, что необходимо прививать сотрудников из отраслей, плотно работающих с людьми. А сколько человек должны пройти вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет?

- Нам надо привить 60 процентов населения. Это 1 миллион 198 тысяч человек. Сейчас привито около 500 тысяч.

- Насколько реально привить за полтора-два месяца 700 тысяч? Хватит ли нам для этого вакцины?

- Мы написали письмо в Минздрав России о приоритетном направлении в наш регион дополнительного количества вакцины. Благодаря этому мы должны еженедельно до 1 сентября получать 118 тысяч комплектов вакцины.

На днях мы получили очередную партию - 28200 комплектов вакцины «Спутник V». Они распределены между поликлиниками и частными медицинскими организациями региона, участвующими в вакцинации населения. Этого хватит на первое время.

Можно ли выбрать вакцину

- А другие вакцины к нам придут?

- Планируется равномерное поступление в наш регион всех существующих вакцин. Мы получаем и «ЭпиВакКорону», и «КовиВак», но в меньшем количестве. Более 90 процентов в поставках занимает «Спутник V». Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 543 683 комплекта вакцин. Из них 42 410 - «ЭпиВакКорона», 4730 - «КовиВак», 496 543 - «Спутник V».

- Если человек хочет какую-то определенную вакцину, он сможет выбрать?

- «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в основном назначаются врачом в зависимости от показаний. Например, «КовиВак» показан пациентам со злокачественными образованиями, конечно, в стадии ремиссии. А «ЭпиВакКорона» подходит для тех, кто имеет аллергические реакции, пациентам с бронхиальной астмой, тех, у кого сформировалась на фоне приема лекарств поливалентная аллергия, если в анамнезе есть анафилактический шок. В то же время она противопоказана людям с онкозаболеваниями. Для них можно использовать «КовиВак» и «Спутник V». «КовиВак» также назначается кормящим матерям. Это единственная вакцина, которую можно применять для этой категории.

- Можно ли привиться «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком» в мобильных пунктах?

- Нет. Эти вакцины будут направляться только в стационарные медицинские учреждения.

«Обычная работа, ничего сверхъестественного»

- Хватит ли у нас медперсонала, чтобы прививать по 118 тысяч человек в неделю?

- Это почти обычный режим работы в период вакцинации от гриппа. От гриппа мы прививаем по 11-12 тысяч человек в день. При ежедневной вакцинации от коронавируса получается, что надо прививать по 16 тысяч в день. Небольшая разница. При этом надо учитывать, что кроме врачей в поликлиниках и выездных бригад в мобильных пунктах у нас принимают участие в вакцинации сотрудники здравпунктов промышленных предприятий. Так что обычная работа, ничего сверхъестественного.

В Прикамье развернуто достаточно много дополнительных пунктов. Созданы мобильные бригады, которые ездят по краю, добираясь в удаленные территории. Например, в Коми округ мы сейчас дополнительно направили 300 комплектов «Спутника V». Эта вакцина сейчас выпускается «прозрачной», то есть она может храниться при обычном температурном режиме - от +2 до +8 градусов. Поэтому мы можем эту вакцину транспортировать в небольшие населенные пункты, в труднодоступные места того же Коми округа. Она широко используется для вакцинациив ФАПах.

- Если у человека есть противопоказания к вакцинации, как ему получить медотвод? И что может служить основанием для медотвода?

- Серьезным противопоказанием является возраст до 18 лет. Мы не прививаем детей. И с осторожностью прививаем онкопациентов и людей с гематологическими заболеваниями. Медотвод оформляет участковый врач-терапевт при консультации с узкими специалистами - онкологом, гематологом. Плюс есть пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Им в течение шести месяцев после болезни тоже прививка не проводится. Поэтому если такой человек работает на предприятии, где требуется вакцинация, он должен обратиться к врачу, который оформит ему медотвод на шесть месяцев.

- Бывают ситуации, что человек записался на госуслугах на вакцинацию, пришел в поликлинику и там ему отказали - сказали, что вакцины нет. Что делать?

- У нас бывают временные перебои с вакцинами в течение одного-двух дней. Потом вакцина поступает. И человека перезапишут, ему предложат другую конкретную дату.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уберегите от инфекции своих близких»

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень:

- Пройти вакцинацию особенно важно для людей старше 65 лет, так как среди этой категории граждан самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений. С начала пандемии среди заболевших коронавирусом людей 65+ умирает каждый десятый. Кроме того, в группе риска жители с хроническими заболеваниями. Людям молодого и среднего возраста также рекомендовано вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких.

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