Борт приземлился в аэропорту «Большое Савино» Фото: архив "КП"

В среду, 4 августа, в Пермском крае совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет АН-12. По предварителной информации, один из двигателей самолета оказался неисправен.

- Борт приземлился в аэропорту «Большое Савино» в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/kpperm

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен – ссылка

Google News – ссылка