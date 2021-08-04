Борт приземлился в аэропорту «Большое Савино»
Фото: архив "КП"
В среду, 4 августа, в Пермском крае совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет АН-12. По предварителной информации, один из двигателей самолета оказался неисправен.
- Борт приземлился в аэропорту «Большое Савино» в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.
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