Хоть в Эрмитаж, хоть в Большой театр: молодые пермяки получат по три тысячи на посещение театров и музеев

С помощью Пушкинской карты можно купить билеты и в Эрмитаж, и в пермские музеи. Фото: Тимур ХАНОВ

Хоть в Эрмитаж, хоть в Большой театр - билеты в учреждения культуры молодые пермяки смогут купить с помощью Пушкинской карты. Это своеобразный сертификат, которым можно расплатиться за билеты. Для оформления она будет доступна с 1 сентября на портале Госуслуг. Карта цифровая, ее можно будет скачать на мобильный телефон.

Пушкинская карта рассчитана на календарный год. Ежегодно пермякам в возрасте от 14 до 22 лет на эту карту будут перечислять виртуальные пять тысяч, которые можно потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры. Так как этот год получается неполным, то до 31 декабря 2021 года на карте будут «лежать» три тысячи рублей.

Список учреждений культуры, участвующих в проекте «Пушкинская карта», будет размещен на портале Культура.рф ближе к 1 сентября.

- В Пермском крае свое участие в проекте уже подтвердили Пермская краевая филармония, ТЮЗ, Пермский театр оперы и балета, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Театр-Театр, Дом Мешкова, Музей пермских древностей, архитектурно-этнографический музей «Хохловка», киноцентр «Премьер», - рассказали в Министерстве культуры Пермского края.