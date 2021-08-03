«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Безопасное детство»

Победителей ждут призы от «Комсомольской правды» и нашего партнера компании «Свеза» Фото: архив "КП"

Дети - наше будущее. И забота о них является главным долгом родителей, да и вообще всех взрослых, ведь чужих детей не бывает. Взрослые знают, что детство, это не только самое потрясающее время в жизни человека, когда он только познает этот огромный и замечательный мир, но и время, когда ребенка подстерегают опасности. Причем в совершенно разных местах - на природе, в интернете, в дороге.

А совсем скоро 1 сентября, ребятишки пойдут в школу и список потенциально опасных мест резко возрастет. Им самостоятельно придется добираться от учебы до дома через оживленную дорогу, по пути с ними могут заговорить незнакомые люди, они могут встретить свору бродячих собак, забраться на недостроенное здание и тому подобное. Чтобы расширить кругозор ребенка и напомнить о том, как себя нужно вести в той или иной ситуации, «Комсомолка» запускает конкурс «Безопасное детство».

Условия конкурса

Для того, чтобы стать участником нашего конкурса, вам вместе с ребенком нужно нарисовать или смастерить поделку на тему безопасности. Это может быть самый безопасный пешеходный переход или пожарная машина, которая борется с огнем. Работы ограничены только вашей фантазией. Свои работы вам нужно сфотографировать и загрузить в специальную форму по ссылке. Победителей мы выберем путем народного голосования - по наибольшему количеству лайков. Трех участников, за которых проголосует больше всего человек, ждут призы от «Комсомольской правды» и нашего партнера компании «Свеза».

Голосование доступно по ссылке и продлится с 3 августа по 3 сентября. Итоги мы подведем 6 сентября. Всем удачи!