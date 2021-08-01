Как сын шведского военнопленного спас Пермь от полного уничтожения

Так выглядела Егошихинская крепость. Рисунок студентов Пермской академии живописи

В 300-летней истории Перми немало неизвестных страниц. Одну из них удалось раскрыть пермским историкам и археологам два года назад. Они обнаружили в Разгуляе место, где находилась первая пермская крепость, защищавшая будущий город от нападения лихих людей.

Руководитель завода попал в плен под Полтавой

- Ягошихинский (по правилам тогдашнего написания) завод был основан в месте слияния реки Егошихи с судоходной рекой Камой, - рассказывает архитектор-реставратор Геннадий Воженников. – Руководителем завода стал Йохан Берглин - шведский офицер, попавший в плен под Полтавой. Василий Татищев, отправляясь на Урал, останавливался в Казани, где и нашел Берглина. Он предложил ему стать офицером артиллерии, то есть находиться в прямом подчинении Татищева, и привез шведа в Пермь. Тот к этому времени уже обзавелся семьей, неплохо говорил по-русски.

На строительство медеплавильного завода привезли несколько сотен крестьян из села Кыласово Кунгурского уезда. Под жилье им выделили участки земли на берегу Камы, где они наскоро построили для себя дома.

Исторический план Егошихинского медеплавильного завода

Также в Егошихинский завод прислали 32 солдат из Кунгура. Но только шестерых из них берут в качестве солдат, а остальных направляют разнорабочими. Причем, как выяснил военный историк Дмитрий Лобанов, четверо из этой шестерки – канониры, пушкари. Именно им предстоит защищать завод и поселок от набегов.

Набег разбойников

И набеги не заставили себя ждать. Уже в 1724 году на завод напали лихие люди, приплывшие с Камы.

- Скорее всего, их целью была казна, выделенная на строительство завода, которая находилась у Берглина, - продолжает Геннадий Вожеников. – Но найти его они не смогли, тот спрятался в чьем-то погребе. Тем временем с помощью голубиной почты была вызвана подмога из Пыскора. Оттуда прибыла полурота солдат. Плюс еще были солдаты, работавшие на строительстве завода. Они разогнали и уничтожили разбойников.

Но стало понятно, что завод и поселок нуждаются в надежной защите. И Йохан Берглин решает построить вокруг административного квартала Егошихинского поселка деревянную крепость. Ее создали без указки сверху, своими силами - отвлекли на строительство крепости часть кыласовских крестьян.

Первая пермская крепость

Крепость представляла собой классический четырехугольный форт - 60 саженей в длину и 58 саженей в ширину (127 метров на 123) - с четырьмя бастионами по углам. Она состояла из частокола – вертикально поставленных бревен, между бревнами были прорезаны бойницы для выстрелов.

Стена крепости.

Располагалась крепость на крутом обрыве реки Егошихи, возле современного сквера имени Татищева. Точное место ее нахождения историкам удалось определить с помощью архивных карт, взяв за отправную точку старый трамвайный мост. Они установили с помощью георадара расположение фундамента деревянного храма. В этом археологам помогли специалисты следственного комитета.

Собор Петра и Павла

- Затем мы «привязали» старинную карту к современному плану Перми и зафиксировали место, где находится неповрежденный фрагмент крепости, - рассказывает Геннадий Воженников. – В Разгуляе на улице Клименко стоят частные гаражи. Под ними на глубине примерно полутора метров находятся земляные «стаканы», в которые вставляли столбы крепости. Если в этом месте были бы проведены раскопки, мы смогли бы узнать, где находилась гостевая изба, изба писца, изба чертежника, административное здание.

Историки мечтают о том, чтобы на этом месте воссоздать элемент крепости. Сюда можно было бы водить экскурсии. Но пока пермская крепость будет реконструирована только виртуально - идут работы по созданию ее 3Д-модели.

Геннадий Воженников Фото: Личный архив героя публикации

50 крестьян против 200 воинов

Но вернемся в начало XVIII века. Воеводой пермской крепости стал сын руководителя завода Юрий Берглин. В его распоряжении были шестеро солдат. К тому же он обучил сотню кыласовских крестьян «огненному бою». Стрелки из крестьян были неважные. Заряжать ружья они научились, но палили, куда придется, так как сами боялись выстрелов и поэтому при стрельбе отворачивались в сторону. Но их ружья были заряжены картечью и могли нанести серьезный урон противнику, что и произошло впоследствии.

В 1735-х годах Урал охватили башкирские восстания. Башкиры требовали отказаться от постройки русских крепостей на земле, которую они считали своей.

Юрий Берглин получил донесение, что отряд из 200 башкир «о трех конях каждый» вышел в поход, чтобы разграбить и сжечь Егошихинский завод.

- Юрий обратился к отцу с предложением сделать вылазку, - рассказывает Геннадий Воженников. - Он решил перехватить башкир в месте, где они однозначно остановятся, - за один дневной переход от завода, в районе нынешнего Култаево.

Отбивать башкирское нападение Юрий Берглин отправился с отрядом, в который он взял половину своих обученных крестьян (остальные остались охранять завод и поселок). С ними были две пушки, которые Юрий снял со стен крепости – со стороны обрыва. Они прикрывали стены от нападения с Камы, а башкирские конники с той стороны подойти бы не смогли.

- Эти пушки заряжали камнями, которые при выстреле разлетались конусом, поражая все на своем пути, - объясняет реставратор. - Рой каменных осколков летел с такой скоростью, что несколько лошадей прошибал навылет.

Когда башкиры приблизились к месту, где они собирались встать на отдых, их встретил пушечный огонь. Две пушки, находившиеся по бокам, произвели по выстрелу. Дали залп картечью из своих ружей и кыласовские крестьяне, сидевшие в засаде. Оставшихся в живых башкир Юрий зарубил саблей.

В итоге вооруженный отряд из 50 крестьян справился с двумястами воинами. Они спасли Пермь от полного уничтожения. Если бы башкиры смогли прорваться и сжечь незащищенный завод, Перми бы никогда не было. Новый завод построили бы в другом месте.

Столичные инженеры «забыли про овраги»

После башкирских восстаний столичная власть потребовала построить в Егошихе нормальную крепость, чтобы она могла выдержать серьезную осаду.

- Чертежи для нее были присланы из Петербурга, - рассказывает Геннадий Воженников. - Но столичные инженеры не учли местных особенностей. Завод находился в глубоком овраге, а они нарисовали крепость вокруг завода с заходом на гору. Понятно, что такая крепость была не функциональна. И в Перми чертежи переделали.

Обе пермские крепости была построены по новейшей на тот момент европейской технологии - с редутами – выступами для пушек, на которых пушки могли поворачиваться и сметать картечью нападающих. Но в Европе в качестве стен были земляные валы, которые были нужны для предотвращения нападения противника, обладающего пушками.

Егошихинская крепость. Рисунок студентов Пермской академии живописи

- А так как башкиры, против которых строился пермский острог, нападали с саблями и стрелами, у нас не было необходимости строить земляные валы, - говорит Геннадий Воженников. – Создавали частоколы из дерева – максимально дешево и сердито. Конечно, частокол можно попытаться зажечь с помощью горящей пакли. Но с этим справиться несложно – достаточно облить стены водой перед боем или заливать огонь водой сверху.

В архивах были обнаружены уникальные чертежи пермской крепости. На них отмечен и деревянный храм Петра и Павла. Если на первых планах завода храм нарисован как одно здание, то на чертежах крепости у него уже появилась колокольня, с которой можно наблюдать за всей Камой. Хаотичные постройки кыласовских крестьян превращаются в регулярную застройку. А за крепостной стеной с редутами появляется резервный водоем, учебное заведение, амбары.

Егошихинский поселок медленно, но верно готовился к превращению в губернский город.