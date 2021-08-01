Пермские театры открывают сезон

Фото: Театр-Театр

Обычно театральный сезон в Перми открывался в начале сентября. Ну, в крайнем случае, в конце августа. Но в этом году из-за жаркого лета все поспевает быстрее - и, похоже, не только ягоды, грибы и овощи, но и спектакли.

Начнется сезон 2021 - 2022 в театре кукол. Самые маленькие зрители уже в начале августа смогут побывать на перфомансе «Круглый год» (0+). Спектакли состоятся 3, 4 и 5 августа. 5 и 7 августа пройдут постановки по сказке Г.-Х. Андерсена «Принцесса на горошине» (0+). А 10, 11,12 августа малышей и их родителей ожидает веселое путешествие «Волшебный поезд» (0+). Также в августе в театре кукол покажут сказки «Дюймовочка» (0+),»Как на Машу зубки обиделись» (0+), «Сказки из чемодана» (0+) и «Теремок» (0+).

Театр-театр сезон откроет чередой мюзиклов. 18 и 19 августа на сцене ТТ - «Винил» (12+), завоевавший пять «Золотых масок». 20 августа зрители услышат легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar (16+). 21 августа в театре покажут мюзикл с детективным сюжетом «Восемь женщин» (16+) - обладателя трех «Золотых масок». 26 августа - «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес» (16+) по роману Александра Дюма. 27 августа - «Алые паруса» (12+). А 28 августа состоится сказочный мюзикл «Карлик Нос» (6+)

Театр оперы и балета свой 150-й театральный сезон традиционно начнет спектаклем на музыку Петра Чайковского. Зрители увидят последнюю премьеру театра - «Иоланту» (12+). Оперу поставили Марат Гацалов и Артем Абашев. 26 августа на сцене театра будут показаны два балета «Шут» (6+) и «Шахерезада» (6+). А 28 и 29 августа юных зрителей пригласят в «Путешествие в страну Джамблей» (6+).

Театр «У Моста» на начало сезона запланировал два «грузинских» спектакля. 1, 2 и 3 сентября здесь покажут комедию «Мачеха Саманишвили» (12+), а 4 и 5 сентября - музыкальную комедию «Ханума» (12+).