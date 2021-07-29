Девочки в халатах и на шпильках: в Перми накрыли притоны с проститутками и сутенерами

Подозреваемых в занятии проституцией задержали и поместили в СИЗО. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми прошла масштабная операцию полиции итогом которой стали задержания женщин, подозреваемых в проституции и их сутенеров. Подробности задержания рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские вместе с сотрудниками спецслужб накрыли притоны в Перми. Были проведены обыски бань, гостиниц и съемных квартир, которые использовали для занятия проституцией. На оперативном видео девушки в халатах, на шпильках прячут лица от камер. В притонах были найдены атрибуты для оказания интимных услуг, а также деньги.

Оперативники задержали девушек, подозреваемых в занятиях проституцией, а также их сутенеров, их заключили под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятием проституцией» Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Следствием проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

Согласно статье 241 УК РФ, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет, или штраф от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до 5 лет.