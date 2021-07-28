Коронавирус в Перми, последние новости на 29 июля 2021 года: в регионе сократят плановую помощь

Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 появились в сервисах «Яндекс.Карты» и «Google Карты». Фото: REUTERS

Из-за роста количество заболевших коронавирусом 60% коечного фонда сейчас отданы для лечения пациентов с COVID-19 и коек не хватает. Медики вынуждены были перепрофилировать на работу на covid больницы: Лысьва, 6 медсанчасть, кардиодиспансер на Сибирской и еще один корпус 9 медсанчасти.

Это те лечебные учреждения, которые оказывали плановую и экстренную помощь, но сейчас мы вынуждены сокращать ее на неопределенный период до эпидемиологического спада. Исключение в оказании медицинской помощи составляют жизнеугрожающие ситуации, онкологическая помощь и сердечно-сосудистые заболевания.

За последние сутки в Прикамье вновь зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19. Коронавирус обнаружили у 437 человек. 59 человек проходят лечение в больницах, 378 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Так, число инфицированных с начала пандемии и на утро 29 июля достигло 71 705

Инфографика: оперштаб

Кстати, адреса пунктов вакцинации от COVID-19 появились в сервисах «Яндекс.Карты» и «Google Карты». Теперь найти адрес удобного прививочного кабинета и построить маршрут до него можно онлайн. Также в сервисе указан график работы пункта. Получить информацию о пункте вакцинации просто: нужно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска.