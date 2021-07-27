«Это наша первая олимпиада. Покажем все, на что способны». За женскую сборную по регби выступают две пермячки

Дарья Норицина и Алина Артерчук. Фото: РК Енисей-СНТ

Олимпиада в Токио в самом разгаре. Крупнейшее событие мирового спорта не обошло и Пермский край - в играх принимают участие четверо спортсменов из нашего региона - регбистки Алина Артерчук и Дарья Норицина, баскетболист Александр Зуев и дзюдоистка Дарья Межецкая

«К каждой игре готовимся одинаково»

25-летние Дарья Норицина и Алина Артерчук выступят за женскую сборную по регби.

- Перед Токио мы уже были на сборах, тренировались два раза в день, - рассказала «Комсомолке» Даша. - Сейчас находимся в олимпийской деревне. Из-за ковидных ограничений покидать ее пределы запрещено, а на территории особых развлечений нет. После завтрака у нас тренировка, потом - обед. По вечерам собираемся у телевизора и болеем за наших спортсменов.

- Кормят вкусно?

- С этим все в порядке. Каждый спортсмен следит за своим рационом питания самостоятельно. Все понимают: если ты наешься тяжелой пищи, на следующий день будет тяжело перемещаться по полю. Но если, к примеру, захочется мороженого, никто тебе не запретит.

- Как настрой на победу?

- Настрой, конечно, боевой у всей команды. У каждой девочки это первая Олимпиада в жизни и каждая в большом предвкушении игр. Мы постараемся показать все, на что способны.

- Соперники сильные?

- В регби в принципе нельзя недооценивать соперников, особенно в женском, поэтому мы готовимся ко всем играм одинаково. Новая Зеландия приехала на турнир одним из лидеров, но с ними можно и нужно играть. Мы их уже и выигрывали, и играли с ними в ничью. Нет ничего невозможного!

Кстати, Дашу отдали в спорт не сразу. В детстве она занималась пением и русскими народными танцами, но позже увлеклась легкой атлетикой и регби и переехала в Москву. Сейчас выступает за регбийный клуб «ВВА-Подмосковье». В составе сборной России пермячка выиграла 4 чемпионата Европы и участвовала в мировом первенстве 2018 года.

Спортивная карьера 25-летней Алины Артерчук тоже началась с другого вида спорта - баскетбола. В составе кунгурской команды «Лидер» она не раз становилась чемпионкой города и края. В регби Алина начала играть пять лет назад, выступала за пермскую команду «Витязь» и была ее капитаном. Позже переехала в Москву, с 2019 года - она - игрок красноярского «Енисея-СТМ», это один из самых престижных регбийных клубов России.

Вместе с национальной командой страны Алина стала бронзовым призером чемпионата Европы по регби-15 и выиграла чемпионат Европы по регби-7.

Когда болеем?

Национальная команда России на групповом этапе Олимпиады в Токио проведет три матча: с Великобританией (29 июля, 5.00), Кенией (29 июля, 13.00) и Новой Зеландией (30 июля, 5.30) (все - 0+).