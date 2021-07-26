В Пермском крае произошел мощный взрыв: в небо поднялся огромный белый «гриб»

В Пермском крае произошел мощный взрыв. Фото: скриншот ВК СВИП Кунгур.

В Пермском крае 26 июля произошел взрыв, после которого в небо поднялся огромный белый гриб. Его было видно в нескольких районах Пермского края. Фотографии в социальной сети опубликовали жители Кунгурского, Суксунского районов и даже Перми.

Предположительно, взрыв произошел на газопроводе в районе Березовки. Также в районе ЧП виден сильный открытый огонь.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что сегодня в 20.45 поступило сообщение о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края.

- В настоящее время представителями ТРАНС-Газ -Чайсковский задвижки перекрыты, - сообщает ведомство. - Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га. Угрозы распространения пожара на жилые дома отсутствует. В результате происшествия пострадавших нет.

Для работ привлечено 21 человек и 8 единиц техники. Видео с произошедшим опубликовали в сообществе "Мой город Пермь".