За прошедший период 2021 года СПК ввел в эксплуатацию пять жилых домов

Фото: «СтройПанельКомплект»

В юбилейный год застройщик удерживает высокие темпы строительства и сдачи объектов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию пять жилых домов – в жилых комплексах «Медовый» (ул. Красавинская, 8 и 10, ул. Артемьевская, 3, ул. Нифантова, 5 и «Белые росы» ул. Весенняя, 38). Примечательно, что четвертый квартал в ЖК «Медовый» был полностью введен в эксплуатация со значительным опережением планируемых сроков. Общий объем введенного жилья с января по июльсоставляетоколо 40 000 кв.м.

В основе надежной работы – собственной производство, большой коллектив и финансовая устойчивость компании. Ежегодно в жилые комплексы «СтройПанельКомплект» заселяется несколько тысяч человек. Уже 60 лет мы строим дома для жителей Пермского края!

- Благодарим жителей Пермского края за выбор и доверие! - обратились к жителям края работники «СтройПанельКомплект»

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.