Заколоченные окна и замок на двери: пенсионерку из Пермского края родные дети заперли в квартире

Историей с лишением свободы пенсионерки занялись в следственном комитете. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Больше месяца пожилой пенсионерке из Пермского края пришлось жить в одиночестве в старой запертой квартире в Губахе. Она не могла ни выйти на улицу, ни купить себе продуктов. Кормили бабушку соседи. Они приносили ей суп, воду и хлеб и передавали через открытое окно, заколоченное досками.

Историю кинутой родными пенсионерки рассказали наши коллеги из телекомпании «Рифей-Пермь», после чего судьбой брошенной женщины начали заниматься специалисты соцзащиты.

- 14 июля информация о запертой бабушке поступила на телефон службы социальных участковых от жителя города Губаха, - сообщили в краевом министерстве социального развития. - В этот же день социальный участковый выехал по указанному адресу, связался с дочерью старушки и выяснил, что та находится больнице в Усолье на лечении от коронавируса. А навещать пожилую женщину и приносить ей еду должен был ее супруг, находящийся на самоизоляции. Социальный участковый договорился с родными пенсионерки о передаче ему ключей.

15 июля социальный работник попал в квартиру и увидел, что продукты питания у нее есть: это булочка, бананы, сок, хлеб и колбаса. Запертой в квартире бабушке было предложено временно переехать в отделение сестринского ухода в Кизеле, но та отказалась.

На следующий день соцучастковый вызвал на квартиру участкового полиции и медиков «скорой помощи». Врач осмотрел пенсионерку, но не нашел показаний для ее госпитализации.

Старушке оставили продуктовый набор, но в отделение сестринского ухода помещать ее не стали, так как у его пациентов было подозрение на коронавирус.

20 июля дочь брошенной пенсионерки выписалась из больницы и забрала мать к себе. Но историей с лишением старушки свободы все-таки занялись в следственном комитете.

- Следственными органами СК России по Пермскому краю организована проверка сведений о том, что 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, лишив таким образом свободы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.