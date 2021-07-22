Коронавирус в Перми, последние новости на 23 июля 2021 года: регион находится на пике заболеваемости коронавирусом

Ежедневно число заболевших covid-19 в регионе растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермские медики и эпидемиологи провели онлайн-брифинг на котором рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Регион находится на пике заболеваемости коронавирусом. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 400 человек. По этому показателю мы находимся на восьмом месте в России. Причем наибольшее число заболевших - среди трудоспособного населения.

Ежедневно число заболевших covid-19 в регионе растет. За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек.

- 54 человека проходят лечение в больницах, 361 – лечатся амбулаторно. Среди заболевших 84 ребенка. В больницах находятся 2500 пациентов с коронавирусом, из них 73 на аппаратах ИВЛ. Скончались за сутки 27 заболевших, - сообщает оперштаб.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 30 территориях Пермского края. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает правительство региона.

Больше всего за минувшие сутки covid-19 заболели жители Перми – 225 человек. На втором месте Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 39 человек с инфекцией. На третьем месте – Верещагино, где зафиксировано 17 случаев заражения.

С начала пандемии и на утро 23 июля в Пермском крае выявлено 69140 жителей с коронавирусной инфекцией.