Все филиалы МФЦ переходят на предварительную запись

Во всех филиалах МФЦ организована предварительная запись Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Прикамье оперативный штаб принял решение ввести ряд дополнительных ограничений. В том числе с 19 июля все филиалы МФЦ Пермского края переведены на прием посетителей только по предварительной записи. Такое решение связано с необходимостью обеспечения безопасности посетителей и сотрудников центров.

- Каждый день число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличивается, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. - Мы создаем запас прочности для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. В том числе Минздрав ежедневно перепрофилирует койки для лечения от ковида. Но они в эти же сутки занимаются новыми заболевшими. При этом в общественных местах и в транспорте мы по-прежнему видим большое количество людей без масок. Наша задача - сделать все, чтобы сохранить здоровье как можно большего числа людей.

НА ПРИЕМ ЗАПИШЕТ РОБОТ

Ежедневно многофункциональные центры «Мои Документы» посещают более 13,8 тысячи посетителей. Чтобы сократить время, которое люди проводят в помещении МФЦ, во всех филиалах организована предварительная запись. Она позволит минимизировать срок ожидания и сократить количество людей, которые одновременно находятся в филиалах.

- Опыт работы в формате предварительной записи у нас уже есть, поэтому никаких сложностей для заявителей возникнуть не должно. В частности, будет увеличено количество операторов контактного центра, которые будут записывать жителей на прием по телефонам 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20. При этом большую часть обращений возьмет на себя голосовой помощник. Робот будет принимать звонки круглосуточно 7 дней в неделю, - пояснил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Записаться на прием жители Прикамья также могут на сайте МФЦ Пермского края (mfc-perm.ru) или через мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» (mfc-d.com/app).

КТО В ПРИОРИТЕТЕ

Получить услуги в день обращения в многофункциональный центр по приоритетной записи смогут те пермяки, кому необходимо:

- забрать готовые документы;

- подать заявление о приостановлении, возобновлении, прекращении государственного кадастрового учета и регистрации прав;

- представить дополнительные документы по услугам Росреестра и Министерства социального развития Пермского края (в том случае, если основной пакет документов сдавался в МФЦ);

- зарегистрироваться на портале Госуслуг;

- заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Кроме того, по приоритетной записи могут обратиться заявители с инвалидностью и ветераны для подачи заявлений об обеспечении техническими средствами реабилитации или протезно-ортопедическими изделиями.

ВАЖНО!

При посещении отделений МФЦ все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать руки антисептическими средствами либо использовать перчатки.

КСТАТИ

В МФЦ напоминают, что целый ряд государственных услуг можно получить дистанционно - с помощью Единого портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru).