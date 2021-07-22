Наши в Японии: что известно о двух уроженках Прикамья, которые отправятся на Олимпиаду

Дарья Норицина и Алина Артерчук

Информация о том, что уроженки Прикамья — регбистки Дарья Норицина и Алина Артерчук отправятся на Олимпиаду, появилась еще в начале недели. Но тогда наши спортсменки значились там как игроки расширенного состава сборной. А значит, теоретически могли не поехать на турнир, хоть и давно выступают за команду России.

Вчера, наконец, стало известно, кому суждено отправиться в резерв национальной сборной и не полететь в Японию. Это Диана Глушенко, Диана Логинова, Мария Молокоедова. Среди резервисток не оказалось наших спортсменок. А значит, пришло время познакомиться с ними поближе.

Дарья Норицина — 24-летняя регбистка и коренная пермячка. Детство Дарьи шло по творческому пути: она занималась русскими народными танцами и пением в народно-вокальном ансамбле «Прикамье». Но затем в ее жизни появился спорт, а вместе с ним легкая атлетика и регби.

Позже спортсменка переехала в Москву, где и по сей день с 2016 года выступает за один клуб — «РГУТИС-Подмосковье» (С 2020 года — ВВА-Подмосковье). С 2016 года вызывается в сборную России, в составе которой выиграла 4 чемпионата Европы (с 2016 по 2019 годы) и участвовала в мировом первенстве 2018 года.

Спортивная карьера 25-летней Алины Артерчук тоже началась с другого вида спорта — баскетбола. В составе кунгурской команды «Лидер» она становилась неоднократной чемпионкой города и края и лучшим игроком чемпионата Прикамья 2014 года. Также играла за команду ПГФА и попробовала себя в профессиональном клубе — сыктывкарской «Зыряночке». Но после осталась без команды.

«Одна моя знакомая говорила: «Тебе обязательно нужно попробовать в регби». Дело в том, что моя манера игры в баскетбол больше силовая, я любила бороться за мячи, обожала подборы — особенно у высоких игроков. Возможно, так самоутверждалась, поскольку мой рост — 167 сантиметров», — рассказала в 2020 году порталу «Регби России».

Так и началась ее регбийная карьера. С 2016 года Алина Артерчук играет в регби, выступала за пермскую команду «Витязь» и была ее капитаном. В 2017-2018 годах играла в Москве за «РГУТИС-Подмосковье». С 2019 года и по настоящее время — игрок красноярского «Енисея-СТМ» — одного из самых престижных регбийных клубов России.

Также с 2019 года Алина Артерчук вызывается в сборную России. Вместе с национальной командой стала бронзовым призёром чемпионата Европы по регби-15 и выиграла чемпионат Европы по регби-7.

Национальная команда России вылетит в Токио 23 июля. На групповом этапе команда по регби-7 проведет три матча: с Великобританией (29 июля, 5:00), Кенией (29 июля, 13:00) и Новой Зеландией (30 июля, 5:30) (все - 0+).