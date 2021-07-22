Рассвет на Чертовом пальце: пермский фотограф провел уникальную съемку

Фото: Александр Чазов

Рассвет – и девушка в белом платье на вершине скалы. Эти невероятно красивые снимки создал пермский фотограф Александр Чазов, который провел уникальную постановочную фотосессию на Усьвинских столбах.

Фото: Александр Чазов

- Мы начали снимать перед самым рассветом, даже солнце еще не показалось, - рассказал фотограф. - Я стоял на соседней скале и снимал девушку на Чертовом пальце одновременно и на фотоаппарат, и на квадрокоптер.

Съемки проходили в два этапа. Первый день был подготовительным - нужно было забраться наверх, провести разведку, развесить страховочные веревки. Сами съемки прошли на второй день.

Фото: Александр Чазов

- Мы в ту ночь спали всего три часа, - говорит Александр. – На Чертов палец поднялась модель Катерина Синегубова и ассистент, который страховал ее. Были приняты все меры безопасности, у девушки под платьем была страховочная система, и мы держали с ней связь по радио.