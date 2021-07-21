Историю болезни можно хранить в собственном телефоне

Измерить давление может и робот.

«Цифровизация», «цифровая трансформация отраслей», «цифровая экономика» - для многих пермяков эти понятия звучат непонятно и где-то даже пугающе. Но на самом деле большинство из нас каждый день сталкивается с цифровизацией – оплачивая покупки в магазине с помощью банковской карты, вызывая такси в приложении, записываясь на прием к врачу через портал Госуслуг, приобретая онлайн билеты в музеи и театры других городов.

На «цифру» постепенно переходят все отрасли. Но, пожалуй, активнее всего в Прикамье ведется цифровизация здравоохранения.

Электронные медицинские карты – у каждого пациента

Шутки про почерк врачей, который не могут разобрать и сами авторы, возникли не на пустом месте. За 15 минут, отведенных на прием пациента, медики должны не только выслушать жалобы больного, осмотреть его, поставить диагноз и сделать назначения. А потом все это еще и внести в историю болезни пациента. Тут уж не до каллиграфии. И как будет изучать предыдущие записи в медицинской карте следующий врач – вообще сложно представить.

Сейчас же в Пермском крае для каждого пациента введены электронные медицинские карты, где хранятся все случаи обращения, уточненные диагнозы, результаты исследований и тестов. Посмотреть ее сможет и сам человек - на портале Госуслуг и на Региональном портале медицинских услуг Пермского края: k-vrachu.ru. К карте имеет доступ и врач, к которому обращается пациент.

- Вся сфера здравоохранения пронизана цифровой трансформацией, - говорит заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Такие вещи как электронная очередь и электронная медицинская карта стали для нас привычными. Каждый врач хочет, чтобы все документы были у него под рукой и не нужно было возиться с бумагами, а пациенту нужно, чтобы в любой момент можно было посмотреть все сведения о собственном здоровье и рекомендации врача, например, в телефоне.

Сейчас рассматривается возможность интеграции в эту систему и электронных медицинских карт частных клиник.

Медицина – в руках роботов

Все больше функций в здравоохранении переходит в электронную сферу. И казавшиеся ранее фантастикой роботы-медики тоже постепенно входят в нашу жизнь.

Робот-пациент. В Пермском медуниверситете робот экзаменует будущих врачей. Робот-Промобот с человеческим лицом изображает пациента. Он подробно описывает студентам свои жалобы и предоставляет данные анализов. Основываясь на этом, студент-медик должен провести первичный опрос, поставить диагноз, назначить лечение или направить на дополнительное обследование и анализы.

Робот-диагност. В Перми изготовили робота, который должен избавить врачей от лишней работы. Он может стоять в фойе клиники и проводить первичный осмотр пациентов.

- Робот может измерять давление и пульс, уровень сахара и кислорода в крови, - рассказывает директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. - Для этого в него встроены тонометр, неинвазивный глюкометр и спирограф, который оценивает работу дыхательной системы. Всю эту первичную информацию он будет заносить в карточку пациента и направлять к участковому врачу. Благодаря этому у терапевта освободится время, и он сможет принимать в день, допустим, не 10 человек, а 20, и тогда очереди к врачам уменьшатся.

Кстати, «боевое крещение» Промобот-диагност прошел в Нью-Йорке в разгар пандемии коронавируса. Он стоял в центре города и опрашивал прохожих. Робот уточнял, не было ли у человека за последние несколько часов рвоты, температуры или кашля, головной боли и диареи, и сравнивает его состояние с симптомами коронавируса. Если симптомы наблюдались, робот рекомендовал срочно обратиться к врачу.

Сейчас Промобот-диагност работает в Федеральном центре здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Робот-медсестра. А на станции переливания крови в Уфе пермский робот по имени Донни помогает донорам подготовиться к процедуре забора крови: бесконтактно измеряет температуру тела, давление донора, его рост и вес, проводит беседу. Таким образом, робот помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться.