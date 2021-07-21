Политические перебежчики

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Случаи миграции политиков из партии в партию случаются с той же регулярностью, что и выборные циклы. Кампания 2021 годав Госдуму и Законодательное собрание оказалась особенно богата на «внезапные» смены политических взглядов потенциальных кандидатов в депутаты. Как бы не объясняли свои переходы из партии в партию сами «перебежчики», эксперты считают это чистым политическим прагматизмом. В стремлении сохранить свои позиции во власти политики готовы идти на выборы от какой угодно партии, используя их исключительно как «транспорт».

Новейшая история политмиграции

Если вспомнить события пятилетней давности, то на тех выборах из «Единой России» в КПРФ перешел депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Чулошников. Еще двое депутатов краевого парламента перешли из партии власти в стан «Справедливой России» - это Андрей Колесников и Илья Шулькин.

Сегодня Колесников входит в список «Партии пенсионеров». Что касается ИльиШулькина, то он без преувеличения может считаться чемпионом политической мимикрии. Войдя в начале 2000-х годов в краевую политику как лидер регионального отделения «Партии пенсионеров», в 2006 году он был избран в Заксобрание именно от этой партии. В 2011 году Шулькинстал депутатом по партспискам «Единой России», в 2016 году - по спискам «Справедливой России». И вот в 2021 году он вновь пошел на праймериз «Единой России», победив на них в одномандатном округе №18.

Напротив, депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров, входящий во фракцию «Единой России», намерен выдвигаться на сентябрьские выборы в составе «тройки» «Справедливой России». На первый взгляд, это удивительный случай: Федоров считался активным партийцем, возглавлял Свердловское местное отделение «Единой России». Но на праймериз партии даже не выдвинулся – вероятно, не будучи уверенным в собственной победе. Выбор партии, от которой он сегодня решил выдвинуться, говорит о намерении «проехать» в думу следующего созыва на чистом популизме. Стратегия эта в иных обстоятельствах могла бы быть и выигрышной, но не в этом случае: у Дмитрия Фёдорова «перекрашивание» получилось слишком быстрым и явным, едва ли избиратели успеют забыть, кем он был еще вчера.

«Старые новые» люди

Партия «Новые люди» своим созданием была призвана удовлетворить запрос избирателей на неизбитые, свежие имена в органах представительной власти. Само название партии отвечает на этот запрос «в лоб». Но вот с новыми именами выходит некоторая неувязка.

Так, в Прикамье реготделение этой партии выдвинуло на выборы в Законодательное собрание края сразу двух действующих депутатов. Елена Захарова сегодня представляет в краевом парламенте КПРФ. Дарья Эйсфельд сегодня не просто является депутатом от партии «Справедливая Россия», но и возглавляет партийную фракцию.

Бегом от Жириновского

«Любовь прошла» - так еще в марте объяснил свое намерение покинуть ряды ЛДПР самый молодой депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. Депутат пояснил, правда, что остыл он именно к ЛДПР, тогда как к статусу народного избранника по-прежнему испытывает глубокие чувства. Спустя три месяца стало известно, что Илья Лисняк связывает дальнейшую политическую судьбу с партией «Справедливая Россия — Патриоты —За Правду». Аналогичным образом из жириновцев в эсэры перешел депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов.

Тогда же, в марте, написала заявление о выходе из ЛДПР и член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк. «Ассоциироваться с командой регионального отделения ЛДПР нет никакого желания, пойду в свободное политическое плавание», - сообщила Ирина Форсюк в своем Инстаграме. Впрочем, «свободное политическое плавание» закончилось быстро, и Форсюк оказалась в списках кандидатов той же «Справедливой России».

Резкий либеральный крен

Депутат Законодательного собрания Андрей Бурдин, работающий в текущем созыве в составе фракции «Единой России», проиграл на праймериз исполнительному директору ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрию Дробинину в округе №25. Неудачливый «единоросс»,чтобы не собирать подписи как самовыдвиженец, очень быстро перекрасился в либерала и уже вошел в список «Яблока». Но вряд ли это будет способствовать его успеху у избирателей.

«Лишь бы избраться»

Примеры смены политических предпочтений в ходе подготовки к выборам-2021 можно продолжить. Разумеется, такое поведение роняет уровень доверия к партийной системе и не укрепляет политическую устойчивость региона и страны. Это отмечает политический эксперт, руководитель «Центра избирательных технологий» Людмила Ознобишина.

«Партии сегодня больше выполняют функцию «транспорта» во власть, нежели идеологического института. Места в «Единой России» на всех не хватит, а в политике многим хочется задержаться. Но переход кандидата в другую партию вовсе не означает его победы. Людям еще нужно объяснить, почему ты так поступил, к тому же «в нагрузку» человек получает весь партийный бэкграунд. С точки зрения здоровой партийной системы эта «беготня» из партии в партию не несет ничего хорошего, ведь у нас и так доверие к партийным институтам невысокое. Поэтому, чтобы не заниматься этими метаниями накануне выборов, политикам стоит помнить народную мудрость: не место красит человека, а человек место. То есть нужно работать так, чтобы партия в тебе была заинтересована», - заключает Людмила Ознобишина.

«Те, кто по разным причинам не смог войти в состав кандидатов от «Единой России», ищут наиболее простые пути дальнейшего продвижения. Такие простые пути – это как раз вхождение в состав кандидатов от парламентских партий. Так появляются хоть какие-то шансы. Чистый прагматизм, никакой идеологии», - констатирует политехнолог, кандидат социологических наук Юрий Исаев.

Мотивы «перебежчиков» понятны. Ни о каком изменении взглядов и ценностей речи, конечно, не идет. Ищут альтернативу преимущественно те, кто не был уверен в том, что выиграет праймериз партии власти или проиграл предварительное голосование. При этом – точно так же не уверен в своем успехе в качестве самовыдвиженца. Ведь этот путь сложен: надо собрать подписи, общаясь с избирателями и убеждая их, затем доказать подлинность подписей в избиркоме, а потом еще и вести агитацию. А вот пять парламентских партий имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей.

Поэтому «перебежчики» явно занимают позицию: все равно, от какой партии избираться – лишь бы избраться. Хоть с чёртом лысым в компании, лишь бы набрать нужные проценты. Эти кандидаты используют партийную принадлежность исключительно в своих личных интересах.

Но и люди это, конечно, прекрасно видят. Поэтому очень интересно будет посмотреть на результаты сентябрьского голосования за таких «политиков-хамелеонов».