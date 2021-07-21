Коронавирус в Перми, последние новости на 21 июля 2021 года: в регион поступила еще одна партия вакцины «Спутник V»

Число новых заболевших ежедневно растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае. Последние новости на утро 21 июля: в Пермский край привезли еще одну партию вакцины «Спутник V» против коронавируса. 17 100 комплектов двухкомпонентного препарата уже развезли по медицинскими учреждениями.

С приходом третьей волны коронавируса число новых заболевших ежедневно растет. Наш регион продолжает оставаться в лидерах по количеству выявленных случаев. За минувшие сутки опасной инфекцией заболели 405 человек.

Из новых заболевших - 68 человек госпитализировали, 337 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 55 детей. Скончались за сутки 20 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в Пермском крае - 68 312.

Инфографика: оперштаб

По данным краевого Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 445,7 тысяч жителей. Из них 302,2 тысячи сделали укол двумя компонентами. Всего в Прикамье уже поступило 505 283 комплекта вакцин. Из них 42 410 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак», 458 143 – «Спутник V».