Тинькофф открывает Центр разработки в Перми

В Центре разработки. Фото: tinkoff.ru

Тинькофф запускает новые Центры разработки в Перми и восьми других городах России и Беларуси. В Центры разработки планируется принять на работ у более 800 человек до конца года. Тинькофф приглашает в команду кандидатов всех уровней квалификации - от студентов технических вузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров.

Специалисты Центров работают в смешанных командах с разработчиками из штаб-квартиры Тинькофф. Они могут пользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета, а также специальными предложениями для сотрудников компании. Наравне с коллегами из головного офиса могут участвовать в митапах, конференциях и мероприятиях ИТ-сообществ.

Центры разработки позволяют Тинькофф расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех продуктов.

- Мы уже несколько лет развиваем Центры разработки по всей России, - рассказал Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф. - Сейчас в команде больше 1300 разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов страны. У нас нет ни одного продукта, который бы разрабатывался и поддерживался без участия специалистов из Центров разработки. Модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и у нас большие планы по ее масштабированию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сотни талантливых ребят станут частью нашей команды.

21 июля в 19.30 Тинькофф проведет в Перми День открытых дверей. На него приглашаются все, кто интересуется разработкой, в особенности бэкенд-разработчиков на языках Python и Java, а также мобильных разработчиков и SRE-инженеров.

Встречи пройдут онлайн. Для участия нужно зарегистрироваться.

Во время трансляции участники узнают, как устроены центры разработки, с каким стеком технологий и проектами работают команды, смогут задать вопросы. Спикеры расскажут о карьерных перспективах и о том, как проходит интервью в Тинькофф.

Экосистема Тинькофф

Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиента.

Экосистема Тинькофф предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.

Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт Tinkoff.ru.

Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Тинькофф реализует стратегию AI Banking, что позволяет во всех коммуникациях Тинькофф использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопрос клиента в среднем за 40 секунд.

Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70 процентов сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты.

Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — крупнейший независимый онлайн-банк в мире, обслуживающий более 14 миллионов клиентов. Тинькофф стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов.

Банк был признан журналом Global Finance «Лучшим розничным онлайн-банком мира» (2018, 2020), «Лучшим розничным онлайн-банком России» (2015, 2016, 2018- 2020 г.), «Лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе» (2019, 2020), журналом The Banker — «Банком Года России» (2013, 2017 г.). и «Лучшим онлайн-банком России (2020 г.). В 2020 году Тинькофф вошел в топ-3 «Лучших работодателей России» по версии журнала Forbes.