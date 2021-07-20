Отказываешься в автобусе надеть маску? Плати за простой!

Надел маску и еду спокойно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Зашла в автобус, а там кроме меня и кондуктора – ни одного человека в маске», - еще недавно подобными постами пестрели пермские соцсети. Но теперь такие случаи невозможны – власти «закрутили гайки» и потребовали от кондукторов и водителей высаживать пассажиров без масок. За бездействие им пригрозили штрафом от 10 до 50 тысяч рублей, а перевозчикам – от 100 до 300 тысяч. Кстати, для самих безмасочных пассажиров штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

Мера подействовала: кондукторы и водители начали отказываться обслуживать пассажиров без масок. Но при этом стали то и дело возникать конфликты, подобные тому, который на днях разыгрался в автобусе 50-го маршрута.

Один из упертых «антимасочников» наотрез отказался надевать маску и выходить из автобуса. В итоге пассажиры вынуждены были покинуть салон, а автобус простоял несколько часов, пока «отказника» не вывели прочь подоспевшие полицейские. Об этом случае рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин

- В итоге простой автобуса 50-го маршрута составил более 4 часов, - рассказал Анатолий Путин. - Сотрудники полиции переписали данные пассажира и заставили его выйти из салона. Но оштрафовать его они не смогли – сейчас это прерогатива Роспотребнадзора или краевого Минтранса. Подобные конфликты происходят сейчас на транспорте если не ежедневно, то очень часто. И нам остается один путь: призывать перевозчиков подавать на таких пассажиров иски о взыскании недополученных доходов. Об этом мы договорились на совещании в департаменте, которое провели по просьбе уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае.

Поддержат ли перевозчики призыв взыскивать с виновников таких конфликтов убытки?

- Подобный механизм мы начали активно применять несколько лет назад к виновникам ДТП, из-за которых простаивали трамваи, - рассказали в муниципальном предприятии «Гортранс». – В итоге количество аварий на трамвайных путях резко сократилось. Так что способ действенный.

Во что может вылиться отказ надеть маску особо настойчивому пассажиру?

- Сумму недополученного перевозчиком дохода такой пассажир может сам легко высчитать, ведь по новым правилам перевозчики получают плату за каждый километр пробега, - объяснил Анатолий Путин. - Допустим, автобус из-за «отказника» пропустил 4 рейса. Каждый рейс это в среднем 10 километров, а километр пробега автобуса стоит сейчас около 120-130 рублей. Вот и считайте. Перевозчик 50-го маршрута уже высчитал убытки от четырехчасового простоя для подачи иска в суд. Они составили более 10 тысяч рублей.