«Бешеные гадюки, малярийные комары и безрыбье». Ученые рассказали, чем аукнутся для пермяков 3 месяца тропической засухи

Для гадюк жаркая погода - самое то. Фото: Shutterstock

Три месяца почти тропической жары, чистого неба и отсутствия дождей – это рекорд для нашего лета.

Синоптики предупреждают, что затяжной засушливые период скоро закончится. И самое время подвести итог: чем обернется для нас жаркая половина летнего сезона? А чем грозит резкая смена погодных условий?

- Аномально жаркая погода не может длиться вечно, - объяснил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Летом у нас, как правило, обязательно бывают периоды похолодания – на неделю, на две.

Судя по всему, именно такое похолодание наступит на этой неделе. Уже в воскресенье столбик термометра не поднимется днем выше 16 градусов. А в понедельник будет и того ниже. Не исключено, что зарядят и дожди.

Дачники радуются, аграрии грустят

- Ягоды мелкие, их много, зато они сладкие, - так могут описать особенности нынешнего дачного сезона садоводы, - объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Это касается и садовой земляники, и смородины. Даже если их поливали – в засушливом воздухе влаги было недостаточно.

Жаркая погода привела к тому, что недели на две раньше обычного зацвели плодовые деревья. В итоге созреют яблоки и груши также «досрочно», и надо успеть убрать урожай, чтобы он не осыпался. Тем более, что он обещает быть в этом году хорошим.

Если после долгой засухи зарядят дожди, существует угроза, что потрескаются кочаны капусты, плоды кабачков и томатов с последующим загниванием. Поэтому нужно поливать их обильнее, готовя к дождям, а не ждать, что небеса сами все оросят.

Смена погоды наверняка принесет утренние туманы. Значит, надо уже сейчас начинать профилактическую обработку растений от фитофторы, которая не заставит себя ждать. И укрывать на ночь посадки от росы нетканым материалом.

Нынешняя жара привела к тому, что в наших садах начала появляться саранча. Но пока – не массово. И если жаркое лето не будет повторяться из года в год, эти насекомые вряд ли превратятся в бедствие для наших садов и огородов.

За счет полива дачники и садоводы смогли спасти свои посевы. Чего не скажешь о промышленных сельхозпредприятиях. Губернатор недаром объявил режим ЧС в сельском хозяйстве региона. Зерно из-за отсутствия влаги не вызрело, так что похолодание и дожди уже могут не спасти урожай зерновых. Проблемы наверняка будут и с овощами, с той же картошкой и морковью. В хозяйствах мало где есть поливное земледелие, так что их соберут осенью меньше обычного.

Змей стало больше, а рыбы в реке – меньше

- Вы заметили, что этим летом нас не так сильно одолевали комары? – обращает наше внимание заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. – В перегретых стоячих водоемах их личинки хуже размножаются. Зато больше стало ос и шмелей, их норки не заливает дождями. Из-за жары более активный образ жизни ведут хладнокровные рептилии – змеи. По ночам они отправляются туда, где можно встретить мышей или лягушек. И дачники нередко встречают то тут, то там гадюк и ужей.

А вот животные, покрытые шерстью, испытывали этим летом настоящий стресс. И в соцсетях почти не встретишь, как раньше, фотографий резвящихся на тропинках белочек или лисят, играющих у дороги.

- В жару они менее активны, и днем предпочитают укрываться в затененных местах, - объясняет биолог.

Не обрадует нынешнее лето с затянувшейся жарой рыбаков. Как объясняет Михаил Бакланов, из-за аномально теплой погоды может уменьшиться поголовье рыб.

- В нерест из-за жары народилось меньше мальков, а вот теперь молодь страдает еще и от слишком рано наступившего цветения воды, и в итоге может не нагулять веса к зиме, - говорит биолог.

В жару малярию могут передавать обычные комары

Комаров нынче хоть и меньше, но в жару они могут передавать такое опасное заболевание как малярия. Например, если укусят мигранта, приехавшего из южных краев, а потом нас.

Об этом жителей Прикамья предупредили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

- В условиях жаркого лета не исключена местная передача малярии, перенесенной комарами, - сообщили в этом санитарном ведомстве.

Правда, такая опасность оценивается пока как потенциальная.

- Очагами малярии местного происхождения могут являться Пермь, Чайковский, Березники, Соликамск и другие населенные пункты, где ведется строительство объектов с привлечением на работу потенциальных носителей возбудителя малярии - мигрантов, - отметили в Роспотребнадзоре.

Впрочем, за пять последних лет в Прикамье было зарегистрировано лишь 10 случаев малярии, и все они завозные. Тем не менее, в Роспотребнадзоре посоветовали обращаться к врачу и проходить исследование на малярию всем, кто в течение последних трех лет посещал регионы, где распространена малярия - Африканский континент, страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

В ведомстве сообщили, что признаками заболевания являются температура тела выше 37 градусов, увеличение печени, селезенки, желтушность склер глаз и кожных покровов, герпес и анемия.

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