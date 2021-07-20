«Динамо-Барнаул» — «Амкар-Пермь»: прямая трансляция

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Уже через считанные минуты ФК «Амкар-Пермь» сыграет первую игру в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ. Пермяки в Барнауле сразятся с местным «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 16:00 (0+).

Напомним, что в первую официальную игру в истории новой команды «Амкар» уже провел 14 июля. На своем поле пермяки встречались с ФК «Тюмень». Игра в рамках 1/256 Кубка России по футболу закончилась со счетом 2:2 в основное время матча. В серии пенальти сильнее оказались сибиряки – 2:3.

Голами в той встрече в составе «Амкара» отметились Александр Голубцов и Евгений Тюкалов. Важно, что именно Александр Голубцов стал автором первого гола в истории нового клуба уже на 4-й минуте игры.

Добавим, что свой путь в группе «4» сегодня начинает и второй профессиональный пермский футбольный клуб – ФК «Звезда». В 19:00 на одноименном стадионе подопечные Константина Парамонова встретятся с ФК «Новосибирск» (0+).

Посмотреть игру и поболеть за нашу команду можно здесь: