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Спорт20 июля 2021 13:50

«Динамо-Барнаул» — «Амкар-Пермь»: прямая трансляция

Смотрим за дебютом «красно-черных» во втором дивизионе ФНЛ
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Уже через считанные минуты ФК «Амкар-Пермь» сыграет первую игру в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ. Пермяки в Барнауле сразятся с местным «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 16:00 (0+).

Напомним, что в первую официальную игру в истории новой команды «Амкар» уже провел 14 июля. На своем поле пермяки встречались с ФК «Тюмень». Игра в рамках 1/256 Кубка России по футболу закончилась со счетом 2:2 в основное время матча. В серии пенальти сильнее оказались сибиряки – 2:3.

Голами в той встрече в составе «Амкара» отметились Александр Голубцов и Евгений Тюкалов. Важно, что именно Александр Голубцов стал автором первого гола в истории нового клуба уже на 4-й минуте игры.

Добавим, что свой путь в группе «4» сегодня начинает и второй профессиональный пермский футбольный клуб – ФК «Звезда». В 19:00 на одноименном стадионе подопечные Константина Парамонова встретятся с ФК «Новосибирск» (0+).

Посмотреть игру и поболеть за нашу команду можно здесь:

Смотреть видеосюжет
Матч Динамо - Барнаул - Амкар-Пермь: прямая трансялция. Видео: YouTube
Матч Динамо - Барнаул - Амкар-Пермь: прямая трансялция. Видео: YouTube
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