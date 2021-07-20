«Помогла появиться на свет и была ангелом хранителем». Ушла из жизни известный пермский гинеколог

Анастасия Крутень и Людмила Васильевна Малкова на «неформальной» встрече, которую они с коллегами устраивали каждый год. Фото: Instagram kruten_av.

- Это большая потеря для медицины нашего города, - написала на своей странице в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Это и моя личная потеря, ведь Людмила Васильевна была мне и Другом, и Учителем.

В 90-х – 2000-х годах Людмила Васильевна работала главным акушером-гинекологом горздрава Перми. И благодаря ее энергии и умению сплотить коллег, это направление стало активно развиваться в городе.

В те годы несколько пермских родильных домов получили звание Всемирной Организации Здравоохранения «Клиника доброжелательного отношения к ребенку». Людмила Васильевна с коллегами много говорила о пользе грудного вскармливания. Это сейчас кажется аксиомой, а тогда молодые мамочки не видели особой разницы между бутылочкой со смесью и материнским молоком.

На пенсии Людмила Васильевна создала клинику «Новая жизнь», где помогала многим женщинам обрести счастье материнства.

- А об этой истории из ее жизни знают лишь единицы, - рассказала Анастасия Крутень. - Одна пациентка Людмилы Васильевны, долгое время считавшаяся бесплодной, после лечения в ее клинике родила тройню. Было много радости и планов, но произошла беда: скончался кормилец, папа этих малышей, и семья стала нуждаться в деньгах. И доктор начала материально поддерживать маму с детишками, став для них настоящим ангелом-хранителем.

Людмиле Васильевне было 70 лет, она была полна энергии и желания работать. Ковид перечеркнул эти планы. Прививку она сделать не успела.

- Благодарю судьбу за то, что подарила мне счастье общения с этим замечательным человеком, - скорбит Анастасия Владимировна. - Вечная память ей. На фото мы – на нашем традиционном «дне гинеколога» - «неформальной» встрече, которую мы с коллегами устраивали каждый год