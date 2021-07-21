Лучшим работникам «Губахинского кокса» вручили автомобили и путевки на Черное море

Лучшим работникам предприятия вручили ключи от новеньких автомобилей.

В минувшие выходные в Губахе отмечали двойной праздник – День металлурга и 85-летний юбилей «Губахинского кокса» компании АО «Стройсервис».

Накануне работники и ветераны коксохимического завода подходили во Дворец культуры «Энергетик», где в честь юбилея была подготовлена большая праздничная программа.

В фойе их встречал симпатичный Промобот.

- В каком году родилось предприятие? – задавал он входящим вопрос.

- Ну, это в Губахе любой школьник знает! – улыбались те в ответ.

В фотозоне заводчане фотографировались с живыми скульптурами сталеваров.

Действительно, и город, и завод родились одновременно – в 1936 году. Как бы сказали сейчас, они стали одной из точек роста на заре индустриализации. А в годы войны губахинцы внесли неоценимый вклад в Победу, обеспечивая сырьем выпуск необходимого фронту оружия. В 2010 году «Губахинский кокс» вошел в группу предприятий АО «Стройсервис», и начался новый этап в его развитии.

Флэшмоб в честь завода

В этот день в залах Дворца культуры не смолкали аплодисменты. Здесь чествовали работников предприятия из разных подразделений. Вручали им грамоты. Денежные подарки. Путевки на Черноморское побережье. От имени завода. От АО «Стройсервис». От губернатора и правительства Пермского края, от администрации Губахи. А пятерых лучших в своем деле заводчан ждали ключи от пяти новеньких автомобилей Тойота Королла.

У фотозон, где можно было сфотографироваться рядом с живыми скульптурами сталеваров, царило оживление.

- У нас по-настоящему праздничное настроение, мы с женой получили семейную путевку на двоих, - говорит работник цеха углеподготовки Юрий Розов. - Мы очень рады, что всей семьей с детьми побываем на Черноморском побережье. Спасибо предприятию и компании «Стройсервис»!

И вот настает время открытия торжественной праздничной церемонии.

Перед входом в зал работники завода устраивают флэш-моб. Сначала в несколько голосов, а потом все как один они поют гимн родного предприятия:

- Вместе свернем любые горы, шагнем уверенно вперед, наше богатство, наша гордость, «Губахинский кокс» наш завод!

В честь юбилея завода подготовили яркую концертную программу.

Для родного города и края

Затем на сцене разворачивается театрализованное представление. На экране проходят страницы славной истории предприятия. Яркие творческие номера в честь юбилея родного завода подготовили сотрудники предприятия и их дети. В перерывах между выступлениями звучат слова поздравлений в адрес заводчан.

Заместитель председателя краевого правительства, министр территориального развития Пермского края Александр Борисов говорил о том, что предприятие является одним из промышленных флагманов Прикамья.

Заместитель председателя краевого правительства, министр территориального развития Пермского края Александр Борисов передал поздравления губернатора Дмитрия Махонина.

- Разрешите от имени губернатора Пермского края и от себя лично поздравить вас с праздником, выразить вам самые искренние слова признательности за то, что предприятие динамично развивается, и это заслуга работников, которые трудятся на предприятии, а также профессиональной управленческой команде ОА «Стройсервис», - обратился Александр Борисов к сидящим в зале. - Компания сейчас оказывает существенную поддержку не только городу, но и краю, в частности, спонсирует культурные и спортивные мероприятия. С праздником!

Глава города Николай Лазейкин отметил, что история Губахи переплелась с историей Губахинского кокса

- Хотелось бы выразить глубокое уважение за ваш профессионализм, за ваш добросовестный труд, - поблагодарил он заводчан. - На протяжении 85 лет история Губихинского кокса и Губахи неотделимы. Мы гордимся, что ваши успехи помогают Пермскому краю быть в числе промышленных регионов-лидеров России. Мы благодарим вас за грамотную социальную политику. С вашей помощью в городе создается современная инфраструктура, решаются важные социальные вопросы.

Награжденные краевыми, вдомственными и корпоративнрыми наградами фотографировались на память – для истории.

Действительно, при поддержке предприятия в Губахе возведены детские игровые площадки и скейтпарк, фонтан «Книга», проходят общегородские культурно-массовые мероприятия. В планах на 2021 год возведение детского игрового комплекса в сквере Победы, а также финансирование проекта по созданию единого архитектурного ансамбля на проспекте Ленина, включающего ремонт фасадов.

Пятерым сотрудникам предприятия генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев вручил ключи от автомобилей Тойота Королла.

Спасибо вам, ветераны!

Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов завода. Дети сотрудников преподнесли им корзины с цветами.

- В этом году завод отмечает свое 85-летие, это - целая эпоха: 1930-е года – это время становления завода, в годы войны завод помогал ковать Победу, а после ее окончания – подниматься стране из руин, - обратился к ветеранам и работникам завода генеральный директор ОАО «Губахинский кокс» Семен Прохоренко. - Затем были годы пятилеток и роста производства. Сейчас Губахинский кокс – это успешно работающее предприятие, выпускающее высококачественную конкурентоспособную продукцию. Наш коллектив - это профессионалы, которые работают в команде на единый результат. Молодые коксохимики, которые пополняют наши ряды, с честью и гордостью следуют лучшим традициям, заложенным нашими предшественниками. Им, ветеранам, я хотел бы сказать особые слова благодарности. Спасибо вам за преданность профессии, за тот вклад, который вы внесли своим трудом в становление и развитие завода. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, примите искренние поздравления с нашим общим праздником! Я желаю благополучия и процветания вам и нашему заводу. И хотел бы, чтобы эта юбилейная дата стала отправной точкой в достижении новых вершин и реализации новых проектов. А это у нас с вами хорошо получается. Спасибо вам, с праздником!

Работники завода подготовили концертные номера к юбилею родного предприятия.

Заслуженные награды

Накануне Дня металлурга и в честь 85-летнего юбилея предприятия двое работников предприятия были награждены Почетными званиями «Почетный металлург», трем сотрудникам вручены Почетные грамоты министерства промышленности и торговли Российской Федерации, шестерым - почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Пермского края, трем – Благодарственные письма губернатора Пермского края. Семеро работников награждены Почетными грамотами Губахинского муниципального округа. 36 работников получили корпоративные награды и Почетные грамоты Горно-металлургического профсоюза России. Кроме того, в честь своего 85-летнего юбилея Губахинский кокс подарил 85 туристических путевок.

«11 лет мы идем рука об руку в одной компании, - отметил в своем выступлении перед собравшимися генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. - Сразу после вхождения завода в состав компании мы приступили к его модернизации. За счет собственной качественной сырьевой базы – кузбасского угля - завод значительно расширил список выпускаемой продукции, занял новые рынки сбыта и успешно закрепился на них.

По поставкам литейного кокса завод занимает более 50% отечественного рынка и 70% - на свободном рынке металлургического кокса. Продукцию завода получают ведущие российские металлургические и химические заводы, партнеры в Казахстане, Европе, Турции, Китае и ЮАР. В 2021 году планируется выдать 1 млн тонн кокса рыночного качества.

При этом мы помним про главное - технологический процесс должен быть максимально безопасным и для коллектива, и для окружающей среды. В этом году мы приступили к рекультивации полигона опасных отходов, оставшихся еще с советских времен. Экологический проект позволит до 2023 года утилизировать более 31 тысячи кубометров промышленных отходов и рекультивировать более 4-х гектаров земель. На Губахинском коксе работает почти 1300 человек, за два последних года создано более 200 новых рабочих мест. При этом, растет не только коллектив, но и зарплата. По отношению к предыдущему юбилею, 80-летию, зарплата увеличилась в 2 раза. При этом только в 2021 году, за счет индексации и перевыполнения плана производства, рост заработной платы составил более 30% к уровню прошлого года. Уверен, опираясь на слаженную команду «Губахинского кокса», на крепкие традиции предприятия, мы вместе успешно модернизируем завод, нарастим выпуск продукции, укрепим свои позиции на рынке ради благосостояния каждого коксохимика!»

Завершилось праздничное мероприятие выступлением заслуженного артиста России Сергея Трофимова.

В финале торжественного собрания состоялась концертная программа с участием работников завода в сопровождении профессиональных певцов и танцоров. Завершилось праздничное мероприятие выступлением заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Он поздравил предприятие с 85-летием и исполнил свои знаменитые хиты, пригласив гостей поддержать его прямо на сцене.

Заводчане выступали на сцене вместе с известным певцом Сереем Трофимовым.

НАША СПРАВКА

Завод «Губахинский кокс» ввели в эксплуатацию в 1936 году. Это было первое на Урале коксохимическим производством. С 2010 года предприятие входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис».

ОАО «Губахинский кокс» - это современный высокотехнологичный комплекс с полным циклом производства кокса и химических продуктов высокого качества. Уголь поставляется предприятиями, входящими в группу предприятий АО «Стройсервис» в Кузбассе.

В июне этого года заводчане установили производственный рекорд: на предприятии впервые с 1978 года за месяц было произведено и отгружено более 88 тысяч тонн коксовой продукции. За шесть месяцев юбилейного года заводчане произвели на 59 процентов больше коксовой продукции, чем за аналогичный период прошлого года.