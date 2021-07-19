Коронавирус в Перми, последние новости на 20 июля 2021 года: очередной рекорд заболевших за сутки - 407 случаев

Роспотребнадзор сообщил, что госпитализировано за сутки - 53 человека, 354 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки обнаружили рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией – 407. Регион занял восьмую строчку в России по заболеваемости.

Роспотребнадзор сообщил, что госпитализировано 53 человека, 354 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших за сутки 51 ребенок. Чаще коронавирус подтверждается у женщин – 256 заболевших и 151 – мужчины. На лечении в больницах Прикамья находятся 2391 пациент, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончались от коронавируса за сутки еще 17 пациентов.

Инфографика: краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Больше всего их в Перми – 214. На втором месте – Пермский муниципальный район - 39 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники - 27 случаев заболевания.

В Кунгурском муниципальном районе 17 подтвержденных случаев, в Лысьвенском городском округе – 13. По 10 заболевших коронавирусом в Чайковском и Кишертском муниципальном округе. В Бардымском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 9 человек. По 8 новых заболевших в Октябрьском, Соликамском и Суксунском городских округах. В Кунгуре коронавирус подтвердился у 6 жителей.

По 5 заболевших выявлено в Березовском и Ординском муниципальных округах, а также в Осинском и Чернушинском городских округах. В Куединском муниципальном округе болезнь диагностирована у 4 местных жителей. По 2 заболевших в ЗАТО Звездный, Гайнском и Уинском муниципальных округах.

По одному заболевшему в восьми территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Карагайский и Косинский муниципальные округа, а также Гремячинский, Красновишерский, Краснокамский, Очерский и Чердынский городские округа. Всего в Пермском крае с начала пандемии заболело коронавирусной инфекцией - 67907 жителей.

Графика: Яндекс.

По данным Минздрава Пермского края на 19 июля, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 438,6 тысяч жителей. Из них 297,3 тысяч полностью завершили курс вакцинации.

Больше всего вакцинированных среди жителей в возрасте 60 лет и старше. Активно прививаются работники промышленных предприятий. Также прививки сделали почти 20,7 тысячи представителей сферы образования и 21 тысяча медицинских работников, большинство из которых оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также волонтеры.