На полгода раньше: в четвертом квартале в ЖК «Медовый» в эксплуатацию введены все дома

Всего в этом квартале будет проживать 600 семей. Фото: «СтройПанельКомплект»

В июле застройщик «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию завершающего дома квартала, расположенного по адресу ул. Нифантова, 5.Все четыре дома в этом квартале введены в эксплуатацию со значительным опережением срока. Согласно проектным декларациям ввод объектов был запланирован во 2 и 4-м кварталах 2021 года.

Всего в этом квартале будет проживать 600 семей. Первый дом квартала был введен в эксплуатацию в феврале. Новоселы, которые планировали заселение к новогодним праздникам, уже проживают в комплексе и наслаждаются приятными хлопотами обустройства новой квартиры.

Как и все районы комплексной застройки «Медовый» привлекателен функциональной организацией пространства для жизни. В проектах предусмотрены помещения под бытовую инфраструктуру (магазины, салоны, аптеки), а также торговые центры. Дворы наполнены разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха. Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные, волейбольные, work-out площадки.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Семьи с детьми очень рады новому детскому саду, расположенному рядом с жилыми кварталами. Сдача объектов раньше срока является приятным событием для всех участников долевого строительства. В ЖК «Медовый» продолжается строительство следующих объектов, все работы выполняются в плановом режиме.

Отдел продаж застройщика работает на территории комплекса, по ул. Красавинская, 8. Здесь вы можете получить консультацию специалистов, а также познакомиться с объектом, оценить комфорт, уют и гармонию жилого пространства.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "Медовый-4". Фото: «СтройПанельКомплект»