В Перми кандидата в депутаты от партии «Новые люди» занесли в избирком под руки

Денис Резник недавно перенес сложную операцию

Прием документов на выдвижение кандидатов и списков кандидатов от избирательных объединений на выборах в Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую думу продлится до 23 июля. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Пермского края.

Большинство партий уже определились со своими кандидатами. Первыми список выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Партия «Справедливая Россия» выдвинула на региональной конференции кандидатов в Пермскую городскую Думу. Кандидаты в Заксобрание будут выдвинуты 16 июля. Составило свои списки и Пермское отделение партии «Яблоко».

На днях выдвинула список кандидатов в Законодательное собрание и Пермскую городскую думу партия «Новые люди». Избирком заверил партийные списки из 137 кандидатов партии по единым избирательным округам и одномандатным. В отличие от других политических партий, где «паровозами» являются тройки, общекраевая и общегородская часть списка партии «Новые люди» состоят из одного человека.

Лидером на выборы в Законодательное собрание является предприниматель Денис Шитов, в городскую думу – руководитель Фонда поддержки семьи, детства Алексей Овчинников.

- Остальные мандаты списочной части при прохождении барьера будут распределены между кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в территориальных группах, - рассказали в отделении партии «Новые люди». - Это стимулирует наших кандидатов бороться за результат.

В список кандидатов в Законодательное собрание от партии «Новые люди». также вошли действующий депутат ЗС Дарья Эйсфельд, Николай Богданов и Сергей Исаев. А в список кандидатов в Пермскую городскую думу - доцент Пермского государственного медицинского университета Валерий Литвинов, член Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края Иван Токарев, директор стоматологического цифрового центра Константин Юраев, предприниматель Денис Резник. Кстати, Денис Резник недавно перенес сложную операцию и для того, чтобы он мог лично подать документы, его пришлось вести в избирательную комиссию под руки. Но кандидат намерен участвовать в выборной борьбе.