Коронавирус в Перми, последние новости на 18 июля 2021 года: вчера был побит очередной антирекорд по заболевшим

Общее число инфицированных в Пермском крае составило 67 102 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число инфицированных на утро 18 июля составило в Пермском крае 67 102 человека. За минувшие сутки в Пермском крае был зафиксирован очередной рекорд: выявлено 390 новых случаев заражения COVID-19. 49 человек из этого списка проходят лечение в больницах, 341 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 390 новых инфицированных 168 мужчин, 222 – женщины и 95 детей, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 66 человек, от 30 до 49 лет – 96 человек, 83 в возрасте 50-64 и 50 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 289. На втором месте – Чернушинский округ - 18 человек с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский и Соликамский округа, здесь зафиксировано по 12 случаев заболевания.

В Березниках коронавирус диагностирован у 10 жителей, в Чайковском округе – у семи. По шесть инфицированных выявлено в Пермском районе, Чусовском, Добрянском и Октябрьском округах. В Осинском округе COVID-19 подтвердился у четырех человек.

По три случая заражения зафиксировано в Кунгурском районе, Куединском округе и Кизеле. По два - в Кудымкаре, Губахе, Кунгуре, Гремячинском и Юсьвенском округах.

По одному заболевшему обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это Верещагинский, Красновишерский, Бардымский и Юрлинский городские округа.