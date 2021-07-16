«Я перестала видеть, как растут мои дети». Пермячка несколько лет ухаживает за родным братом, который из крепкого спортсмена превратился в овощ

Жуткая авария превратила цветущего молодого парня в тяжелого инвалида. Фото: семейный архив.

- Мне подруги говорят, ты молодая, пожалей себя, у тебя дети, но разве я смогу бросить родного человека в таком состоянии? – рассказала журналистам «КП» пермячка Лида Барашкова, долгое время она ухаживает за родным братом, у которого после жуткой аварии оказался поврежден головной мозг. – В семье нас четверо детей было: трое братьев и я. Детство было трудное: родители выпивали, отец избивал маму, и год назад я ее похоронила. Среднего брата убили, когда ему было 18 лет, старший отказался от нас, и остался у меня один Женя. В детстве я последним куском с ним делились, в армию провожала и встречала, он как сын мне был, куда я его брошу?

Женя в армии. Фото: семейный архив.

Водитель выздоровел через два месяца, пассажир лежит четыре года

Жуткая трагедия с крепким, спортивным, молодым мужчиной случилась четыре года назад, когда вместе с другом он отправился на рыбалку в Кудымкарский район. Евгений сидел на пассажирском сиденье, дорога была неблизкая. В какой-то момент водитель уснул за рулем, съехал в трассы в кювет и машина начала кувыркаться.

Виновник аварии получил переломы, которые срослись через пару месяцев, а его пассажир Женя, которому тогда было 27-лет – до сих пор лежит. А у Евгения – гражданская жена и маленький сын, которому сейчас семь лет.

- Сначала Женя лежал в больницах и госпиталях, врачи лечили его, но потом сказали, что все бесполезно, мол, забирайте его домой, - плачет Лидия. – Брату поставили диагноз «ушиб головного мозга» и «черепно-мозговая травма». Руки, ноги, позвоночник у него целы, а голова пострадала. И это какой-то ненастоящий Женя стал, сам он ничего не может, живет в своем мире, положишь - лежит, как овощ, повернешь на бок – лежит так до вечера.

Первое время после выписки из больницы за Женей ухаживала гражданская жена, но потом все заботы по уходу за тяжелобольным парнем пришлось взвалить на свои плечи его родной сестре Лидии.

- У Ирины ипотека и маленький ребенок, ей работать нужно, а чтобы за Женей ухаживать – очень много времени уходит, разве она в одиночку с этим справится? - объясняет Лидия. – Его же кормить и поить через трубку надо. У Жени установлены трахеостома и гастростома, их менять и промывать нужно. А еще давать таблетки, делать массажи и зарядку…

Взяли ипотеку, чтобы забрать Женю к себе

Забрала к себе младшего брата Женю Лидия год назад после того, как у них появилась своя квартира.

- До этого мы с мужем и двумя детьми, старшему 11, младшему семь, жили в общаге, - рассказывает пермячка. – Я понимала, что кроме меня Женю взять некому, поэтому мы с мужем залезли в ипотеку, переехали в квартиру и забрали к себе Женю. Благо, муж с пониманием к ситуации относится.

Теперь 24 на семь утро в семье начинается с того, что Лидия на скорую руку готовит завтрак своим домашним и бегом в комнату к брату. Нужно помыть, накормить его и сделать зарядку. Потом Лидия бежит на работу - она работает продавцом с зарплатой 18 тысяч. Благо, коллеги идут ей на встречу и отпускают в три часа, чтобы она могла накормить Женю обедом. А вечером – ужин, необходимые процедуры и готовка обеда на семью.

Все свое время Лидия тратит на тяжелобольного брата. Фото: семейный архив.

- Мы поначалу покупали специальную высококалорийную смесь для Жени, но это очень дорого для нас и я начала кормить его всем тем, что мы кушаем сами. Сварила кашу или суп – и в блендер.

Самая большая проблема для Лидии сейчас – это то, что ухаживая за тяжелобольным братом, она почти перестала видеть, как растут дети.

- Они мне говорят в выходной: «Мамочка, поехали на речку съездим?», а я им: «Ребята, не могу, у меня же дядя Женя, кто ж его накормит?», - делится Лидия. – «Когда же он, наконец, выздоровеет?» - расстраиваются они. Понимаете, я даже погулять с детьми не могу! В соцзащите мне предлагали девушек, которые могут прийти, еду приготовить, полы помыть, но ведь им за это платить нужно. И все, увы, снова упирается в деньги: массажиста нанять – 800 рублей за полчаса отдать нужно, а чтобы сиделку – так всю свою зарплату отдать придется. Да и найти такого человека, которому я смогу доверить временный уход за братом, сложно. Даже малейшее невнимание может привести к пролежням, а это самое опасное в нашей ситуации. Раз в месяц приходит и помогает присмотреть за Женей его гражданская супруга. Она сидит с ним сутки, и я имею возможность в этот день уехать и просто отдохнуть.

Шанс есть, денег нет

Пока Лидия рассказывала нам историю своего брата, сам Женя словно очнулся от своего сна и очень активно начал реагировать на слова о произошедшем с ним ДТП.

- Да, я не исключаю, что он не перестает понимать окружающие его события, - грустит женщина. – Он также активно реагирует на семилетнего сына, когда он приходит к нему в гости, друг старый не так давно приезжал, разговаривал с ним. Еще в самом начале нам предлагали отвезти Женю на реабилитацию в Екатеринбург и даже обещали, что будут неплохие результаты, но это невероятно дорого для нас – от 15 тысяч в сутки. Разве с ипотекой и своей мизерной зарплатой мы можем себе это позволить?

После аварии Женя лежал в больницах и госпиталях, врачи лечили его, но потом сказали родным забирать его домой. Фото: семейный архив.

Денег в этой семье взять действительно неоткуда. Они, конечно, отсудили моральный вред у виновника той роковой аварии – 150 тысяч на ребенка и 550 на Женю, но виновник этот нигде не работает и ничего не платит. Полгода он сидел в тюрьме и три раза за это время переводил по 3-4 тысячи рублей.

- Пусть мне плохо сейчас, но я понимаю, что должна помогать брату, - говорит пермячка. – И даже старший сын подрос и начал помогать мне: взял на себя часть самых простых обязанностей. Но я кручусь и вижу, как им не хватает мамы. И никакого выхода из этой ситуации я не вижу.

Редакцию «Комсомолки» тронула история этой семьи, и мы надеемся, что беда пострадавшего в ДТП Жени и его сестры не оставила равнодушными и вас, наши читатели. Мы прекрасно понимаем, что в Пермском крае происходит немало аварий, после которых люди на всю жизнь остаются прикованными к постели. Но давайте поможем хотя бы одному из них.

Если получится – соберем 31-летнему парню на курс реабилитации, нет – то хотя бы на сиделку, чтобы Лидия смогла найти ответственного человека и съездить с наскучавшимися детьми на речку или просто прогуляться в парке. Оказывается, иногда даже такая простая радость может быть недоступной надежному и добросовестному человеку.

Банковская карта Лидии привязана к номеру телефона 89638607524. И даже за самую малую помощь она будет благодарна каждому из вас.