Мультижанровый фестиваль, экспозиции, выставки и театральные премьеры: что готовят к 300-летию Перми

Фестивальные городки будут работать в нескольких точках Перми Фото: архив "КП"

В Перми состоялось первое заседание регионального штаба по подготовке к 300-летию города.

- Наиболее знаковые юбилейные события произойдут с 10 июня по 10 июля 2023 года, - сообщил руководитель краевого проектного офиса по празднованию 300-летия города Перми Антон Клепиков. - В частности, в эти дни пройдет большой мультижанровый фестиваль, который сможет посетить множество пермяков и гостей города. Фестивальные городки будут работать в нескольких точках Перми.

Календарь остальных культурных мероприятий должны составить к концу лета. Но уже известно, что Пермская художественная галерея совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств организует выставки «Чугунное кружево Урала» и «Пермские Боги». Театр-Театр готовит сразу две премьеры: спектакль «Гостиница «Центральная» по произведению Павла Селукова и мюзикл «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова.

В Перми также откроется экспозиция о Великом князе Михаиле Александровиче.

К юбилею приурочат начало строительства в Перми крупных объектов.

- Сейчас согласовываются с РЖД архитектурные решения транспортно-пересадочного узла «Пермь II», после чего будет начато его проектирование, - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. - Завершена госэкспертиза проекта реконструкции причалов Речного вокзала, до сентября будет запущена процедура по выбору подрядчика. Проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета завершится в декабре этого года. Определен подрядчик по проекту краевой инфекционной больницы, которая должна быть сдана в 2023 году.