Коронавирус в Перми, последние новости на 16 июля 2021 года: за сутки положительный тест получили 144 пермяка

71 нового заболевшего за минувшие сутки медики госпитализировали в больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число инфицированных в Пермском крае на утро 16 июля 2021 года достигло 66 331 человек. За минувшие сутки было выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек проходит лечение в больницах, 305 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных 158 мужчин, 218 – женщин и 29 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 55 человек, от 30 до 49 лет – 141 человек, 91 в возрасте 50-64 и 60 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Диагноз COVID-19 поставили жителям в 29 территориях региона.

- Больше всего заболевших с COVID-19 выявлено в Перми – 144 человека, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - На втором месте – Пермский район, где обнаружено 44 человека с инфекцией. На третьем месте – Чернушинский городской округ, в нем зафиксировано 32 случая заболевания.

В Краснокамском городском округе коронавирус диагностирован у 25 жителей, в Березниках – у 24, в Красновишерском городском округе – у 20, в Чердынском городском округе – у 15, в Очерском городском округе – у девяти. По восемь инфицированных выявлено в Бардымском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе. В Гайнском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у семи человек, в Чайковском – у шести, в Кунгуре – у пяти.

По четыре случая заражения зафиксировано в Кудымкаре и Соликамском городском округе, три – в ЗАТО Звездный. По два - в Октябрьском и Осинском городских округах, Березовском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Верещагинский, Ильинский, Нытвенский и Суксунский городские округа, а также Еловский, Кудымкарский, Сивинский и Юрлинский муниципальные округа.

Напомним, накануне в Пермский край завезли 38 100 комплектов двухкомпонентного препарата «Спутник V» для иммунизации от коронавирусной инфекции. Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями, проводящими вакцинацию.

Инфографика: оперштаб.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 419,3 тыс. жителей. Из них 282,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

Всего на территорию Пермского края было завезено 488 133 комплектов вакцин. Из них 42 410 – «ЭпиВакКорона», 4 680 – «КовиВак», 441 043 – «Спутник V».