Третья волна коронавируса в Пермском крае: новые ограничения и обязательная вакцинация

По данным Минздрава, в Пермском крае первым компонентом привиты 419,3 тысячи человек. Фото: Евгения РОМАНОВА

- Собралась сделать прививку от коронавируса, - рассказывает пермячка Елена. - На Госуслугах запись только на 26 июля. Решила пойти в мобильный пункт в парк Горького. Во-первых, там без записи, а во-вторых, тем, кто привьется в парке, пообещали по 1000 рублей на карту, которой расплачиваются за аттракционы.

Начать работу мобильный пункт должен был 15 июля в 16 часов.

- Я пришла за полчаса, к 15.30, а в очереди уже около 200 человек, - продолжает Елена. - Когда мобильный пункт открыли, медсестра сказала, что у них всего 120 доз вакцины, они раздадут бирки, тем, кто первые в очереди, чтобы остальные не стояли. Я поняла, что в это число не попаду, и пошла в поликлинику. Но и там на две недели вперед записи нет.

В десятке - и это не радует

Напомним, в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Прикамье введена обязательная вакцинация.

- За прошедший месяц количество заболевших с 90 случаев выросло до 300 - 350 человек в день, 15 июля было зарегистрировано 376 случаев, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Наш регион вошел в десятку регионов с самой высокой заболеваемостью, заняв на днях восьмое место, именно поэтому и было издано Постановление об обязательной вакцинации жителей Пермского края. Выбраны те группы лиц, которые в случае заболевания могут привести к вспышке: это работники медицины и образования, госслужащие и люди, оказывающие услуги населению, то есть все те же группы, о которых мы говорим во время вакцинации от гриппа. У остальных пермяков возможность заразить большое количество людей в разы меньше.

В организациях, которые попадают под обязательную вакцинацию, прививки должны сделать не менее 60 процентов сотрудников. Если у человека есть противопоказания, то никакой работодатель не вправе принуждать его идти на вакцинацию. Принести справку от врача, подтверждающую этот факт, работник должен до 15 августа.

- Ко всему нужно подходить трезво, - объяснил Виталий Костарев. - И наша цель - не штрафовать работодателей, которые должны сейчас направить на вакцинацию 60 процентов своих сотрудников, а активировать вакцинопрофилактику. И мы всегда готовы помочь любому предприятию: проконсультировать и помочь с профилактическими мерами.

По данным Минздрава, в Пермском крае первым компонентом привиты 419,3 тысячи человек - это всего 35 процентов от надлежащего уровня. Из них полностью завершили курс иммунизации - 282,8 тысячи жителей. А для создания коллективного иммунитета, по мнению эпидемиологов, нужно, чтобы были вакцинированы не менее миллиона человек.

«ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник-лайт»

Но, как видим, сделать прививку не так-то просто. Почему? Может быть, вакцины не хватает?

- По предварительным данным, нам потребуется около 150 тысяч комплектов для вакцинации людей из сферы обслуживания, - рассказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - На этой неделе мы получили

38 100 доз вакцины «Спутник V». Этого хватит на первое время. А затем мы направим письмо в Минздрав России о приоритетном направлении в наш регион дополнительного количества вакцины.

- А если человек захочет другую вакцину?

- Планируется равномерное поступление в наш регион всех существующих вакцин, - заверил Вадислав Семериков. - 14 июля в Прикамье поступило 2340 комплектов вакцины «КовиВак». В пятницу мы получим 7100 доз «ЭпиВакКороны». На подходе «Спутник-лайт». Он будет широко использоваться для людей, которые переболели этой инфекцией ранее, чем шесть месяцев назад.

Возникает вопрос: «Не является ли обязательная вакцинация нарушением прав человека?»

- В данной ситуации однозначно нет, - считает Виталий Костарев. - Эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, ее нужно остановить и вернуться к нормальной жизни. И для этого сейчас есть разные виды вакцин, которые зарегистрированы, разрешены и одобрены. Вопрос, какая вакцина показана каждому конкретному человеку, решает исключительно врач. К разным вакцинам есть разные противопоказания, поэтому это решение принимает только врач и никто другой.

На сплав - с прививкой или тестом

Также оперштаб принял ряд ограничений. Вновь будет сокращено количество посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50 процентов от числа мест в залах.

Введены ограничения и на экологический туризм. Отправляться на сплавы по рекам могут только люди, привитые от ковида, либо перенесшие заболевание не ранее полугода назад. Остальным придется делать ПЦР-тест не позже чем за трое суток от похода.

Все отделения МФЦ с 19 июля переведены на работу по предварительной записи.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень:

- Ни одна прививка не гарантирует 100 процентной защиты от заболевания. Но в случае с коронавирусом мы уже знаем, что заболевание у вакцинированных людей проходит легче и без осложнений. Конечно, решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, с учетом имеющихся заболеваний и общего состояния. Но если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья и учесть, что с прививкой они ниже, чем с COVID-19.