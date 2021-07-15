Главный санитарный врач Пермского края: мы в десятке регионов по количеству заболевших

Виталий Костарев. Фото: Упарвление Роспотребнадзора по Пермскому краю

- За прошедший месяц количество заболевших с 90 случаев выросло до 300 – 350 человек в день, 15 июля было зарегистрировано 376 случаев, - объяснил эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. – Наш регион вошел в десятку регионов с самой высокой заболеваемостью, заняв на днях восьмое место, именно поэтому было издано Постановление об обязательной вакцинации жителей Пермского края.

ПОСТАВИЛИ ПРИВИВКУ ЛИШЬ 35% ПЕРМЯКОВ

- Всего в Пермском крае переболели коронавирусом 66300 человек, полностью вакцинированы от инфекции 280 тысяч. Этого еще очень мало, и единственное, что может сейчас привести нас к нормальной жизни – это обязательная вакцинация. Кто конкретно под нее подпадает?

- Выбраны те группы лиц, которые в случае заболевания могут привезти к вспышке: это работники медицины и образования, госслужащие и люди, оказывающие услуги населению, то есть все те же группы, о которых мы говорим во время вакцинации от гриппа, - пояснил Виталий Костарев. – У остальных пермяков возможность заразить большое количество людей в разы меньше.

- Почему сейчас, летом, в жару, такой пик заболеваемости, ведь даже эпидемиологи ожидали следующего всплеска осенью, в сезон гриппа и ОРВИ?

- Первое – это биологический фактор. Индийский штамм, пришедший к нам в Россию и в Пермский край, более заразный. Второе – это большое количество мероприятий, которые проводились в последнее время, и не везде соблюдался масочный режим и режим дистанцирования. Ну и третье – это невысокий уровень вакцинации в нашем регионе. Лишь 35% от надлежащего уровня людей вакцинировались первой дозой вакцины.

- А что нам делать с общественным транспортом, ведь в часы пик там порой не протолкнуться?

-Этот вопрос мы проговариваем на каждом оперштабе, решая, как снизить нагрузку на людей. Сейчас в транспорте люди опять начали носить маски, и это правильно. Пока не будет сформирован коллективный иммунитет, маски, перчатки и дистанцирование – это единственный способ защититься от инфекции.Если мы находимся в общественном транспорте, то перчатки использовать нужно. Благо они дешевые сейчас, как и маски. Ну и однозначно мытье рук и дезинфекция телефонов и планшетов.

В СЕНТЯБРЕ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ

- Сейчас в пунктах вакцинации огромное количество людей. Накануне у мобильного пункта возле пермского цирка люди по четыре часа стояли на жаре, чтобы поставить себе прививку. В четверг огромные очереди возникли в парке Горького. Справится ли медицина с теми, кому нужно вакцинироваться обязательно, и с теми, кто пожелал поставить себе прививку из-за подъема заболеваемости? Не идем ли мы к тому, что люди заражаются во время стояния в очередях?

- Скажу свое мнение. Передвижные пункты - это неплохо, это доступность, но я бы призывал людей больше вакцинироваться в поликлиниках. Когда мы записываемся на вакцинацию на Госуслугах, мы выбираем медорганизацию и отдельное время. Оно устанавливается с учетом люфта для вакцинации. А у наших людей просто менталитет такой: приходить всегда заранее, из-за этого и образуются очереди. Не нужно приходить за час, за полчаса, приходите в указанные 5-7 минут.

Решая еще один вопрос, связанный с большим количеством желающих вакцинироваться, Роспотребнадзор выяснил у министерства здравоохранения пропускную способность. Успеют ли медики в сжатые сроки провакцинировать лиц из групп, подлежащих обязательной вакцинации и остальных желающих?

В итоге было принято решение, что первый компонент тем, кому вакцинация положена, нужно принять до 15 августа, а второй до 15 сентября. Эти сроки важны еще и потому, что в конце лета начнется перемешивание коллективов, а нам нужно как можно скорее войти в нормальную жизнь, чтобы начать нормально работать и нормально учиться.

Что касается медотводов от прививки, то если у человека есть противопоказания, то никакой работодатель не вправе принуждать его сделать прививку. Принести справку от врача, подтверждающую этот факт, работник должен до 15 августа.

- Ко всему нужно подходить трезво, - объяснил Виталий Костарев. – И наша цель сейчас не штрафовать работодателей, которые должны сейчас направить на вакцинацию 60% своих сотрудников, а активировать вакцинопрофилактику. И мы всегда готовы помочь любому предприятию: проконсультировать и помочь с профилактическими мерами.

- Не является ли обязательная вакцинация нарушением прав человека?

- В данной ситуации однозначно нет. Эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, ее нужно остановить и вернуться к нормальной жизни. И для этого сейчас есть разные виды вакцин, которые зарегистрированы, разрешены и одобрены. Вопрос, какая вакцина показана каждому конкретному человеку, решает исключительно врач. К разным вакцинам есть разные противопоказания, поэтому это решение принимаеттолько врач и никто другой.

Контролировать вакцинацию в организациях и на предприятиях будут сотрудники Роспотребнадзора в рамках плановых и внеплановых проверок. Нарушителям будут выписываться предостережения, предупреждения и лишь в последнюю очередь- штрафы.