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Происшествия15 июля 2021 10:20

Дым от лесных пожаров накрыл Пермь

Специалисты рассказали, сколько еще он может окутывать город
Анна Маркова
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По предварительным прогнозам, пожарные планируют локализовать пожар вечером 15 июля.

По предварительным прогнозам, пожарные планируют локализовать пожар вечером 15 июля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар торфяников в Краснокамском городском округе пока не потушен. Сотрудники МЧС продолжают бороться с ними пятый день. На утро 15 июля активно горят 2.5 гектара леса, всего пожар прошел по 100 гектарам. Угрозы населенным пунктам нет.

Жители Перми пожаловались на запах дыма в городе. «Проснулась в 5 утра от запаха гари, закрыла окно», - сетует жительница дома по улице Революции в Перми. «Вчера вечером тоже чувствовала, запах дыма в центре», - говорит еще одна пермячка.

Действительно, дым в Пермь принесло от Краснокамских пожаров. Ветер нагнал его в краевую столицу.

- Это пожар на болоте между Краснокамском и деревней Шабуничи, - говорит специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Это уже третий пожар за последние 11 лет на этой территории. В этом году смог от него не сильно интенсивный. Сегодня ночью ветер сменился на северо-западный и дым пришел в Пермь, но перспективы у нас благоприятные. Сегодня днем дым может совсем не ощущаться, а ближайшей ночью может сохраниться. Завтра днем ожидаются грозы с дождями во многих районах, весьма вероятно, что они пройдут на территории, где горят болота. Осадки могут сильно поспособствовать ликвидации пожара.

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что во время ликвидации пожара в Краснокамском округе, сотрудники встретили местных жителей, которые пришли на болота за ягодами. Со всеми проведены профилактические беседы, находиться в этих местах особенно опасно. Кроме этого в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает жителям посещать леса, а нарушителям грозят административная ответственность и штрафы.

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю ежедневно берут пробы воздуха в Краснокамском районе - превышение ПДК не зафиксировано. Сегодня пробы воздуха были взяты и в Перми, их результаты будут позднее.

По предварительным прогнозам, пожарные планируют локализовать пожар вечером 15 июля. Сил и средств для этого достаточно.

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