Антон Немкин: Ипотека на строительство частных домов должна стать доступнее

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Пандемия коронавируса и вызванный ею массовый переход на «удаленку» вызвал повышенный спрос на загородное жилье. Пермяки быстро оценили возможность работать дома и при этом проводить обеденные перерывы на травке в собственном саду.

По сравнению с прошлым годом спрос на индивидуальные дома вырос на 70 процентов. Но далеко не всем удается приобрести свой собственный дом. Банки по-прежнему крайне неохотно выдают ипотеку на индивидуальное частное строительство - доля таких кредитов составляет от 1 до 2 процентов от общего объема.

Семья Тучковых из поселка Полазна давно хотели построить свой дом. Супруги несколько раз обращались в разные банки за ипотекой, но везде получили отказы. Тогда Тучковы решились на покупку недорогого дома.

- Изначально мы собирались снести этот дом и на его месте построить новый, - рассказала Дарья Тучкова. - Но в итоге мы решили, что будем ремонтировать и облагораживать то, что имеем. За четыре года взяли два потребительских кредита, но справились только с первым этажом. Второй ремонтировать уже не по силам.

Активист Общероссийского народного фронта Антон Немкин уверен, что проблему ипотеки на ИЖС необходимо рассматривать на государственном уровне, а варианты ее решения обязательно найдутся.

- Спрос на ИЖС очень сильно повысился - люди хотят жить в собственных домах. - отметил Антон Немкин. - Этот запрос был и раньше, но сейчас он особенно высокий – в том числе с учетом самоизоляции и других последствий пандемии. Сегодня на примере семьи из Полазны мы увидели, как людям приходится выкручиваться, брать потребительские кредиты, чтобы доделать собственный дом. Конечно, хочется, чтобы строительство домов было доступнее.

По мнению эксперта, основная причина отказов банков в том, что непостроенный дом является малоликвидным объектом залога,

- Большая часть такого жилья строится по нетиповым проектам, а дома и участки не обеспечены должным образом инфраструктурой, - объясняет Антон Немкин. - Государство должно поддержать граждан в этом вопросе. Нужно формировать банк качественных типовых проектов домов и разработать механизм исполнения обязательств подрядных организаций по качественному строительству домов по этим проектам. Тогда риски банков будут снижены, и они будут активнее выдавать ипотеку на ИЖС. Это поможет повысить не только доступность, но и качество, комфортность строящихся домов.

Свои предложения Антон Немкин планирует проработать с органами власти.