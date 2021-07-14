Заболевшие есть во всех территориях Пермского края Фото: архив "КП"

В Перми 13 июля прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев рассказал о непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом. За неделю зарегистрировано 2 463 случая COVID-19, выявлено 14 973 контактных лиц – 6,2 на одного больного. По абсолютным показателям заболеваемости Прикамье ежедневно занимает 7-10 строчку по Российской Федерации.

- Заболевшие есть во всех территориях Пермского края, 53% – в Перми, – сказал Костарев.

Во вторник, 13 июля, было озвучено решение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников многих отраслей.

Также будет сокращено количество посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах.

На сплавы по рекам могут ходить только привитые от ковида. Спортсмены, переболевшие коронавирусом в течение 6 месяцев, будут допускать до соревнований.

Все отделения МФЦ с 19 июля будут работать по предварительной записи.

Работодателям рекомендуют предоставлять вакцинированным сотрудникам выходной день.