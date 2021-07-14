Обязательная вакцинация: когда в Пермь поступят «Эпивак-корона», «Кови-вак» и «Спутник-лайт»

Главный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков: Нам потребуется около 150 тысяч комплектов для вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Прививаться или не прививаться?» - этот вопрос больше не стоит перед пермяками, работающими в здравоохранении, образовании, социальной защите и сфере обслуживания. На состоявшемся 13 июля заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом было принято решение об их обязательной вакцинации. Соответствующее Постановление подписал главный санитарный врач Виталий Костарев

О некоторых нюансах, связанных с обязательной вакцинацией, на Радио «КП» (96,6 FM) рассказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков.

- Скажите, а хватит ли вакцины для того, чтобы привить всех пермяков, которые будут обязаны привиться?

- Постановление будет реально выполнимым. По предварительным данным, нам потребуется около 150 тысяч комплектов для вакцинации людей из сферы обслуживания. Это те, кто сегодня представляет опасность для окружающих в случае заражения. На этой неделе мы получаем 38100 доз вакцины «Спутник V». Этого хватит на первое время. А затем мы направим письмо в Минздрав России о приоритетном направлении в наш регион дополнительного количества вакцины.

- А если человек захочет другую вакцину?

- Планируется равномерное поступление в наш регион всех существующих вакцин. В пятницу мы получим 7100 доз «Эпивак-короны». На подходе «Спутник-лайт». Он будет широко использоваться для людей, которые переболели этой инфекцией примерно шесть месяцев назад. Так что никаких проблем с выбором вакцины не будет.

- До какого числа надо привить всех людей из отраслей, о которых говорится в Постановлении?

- До середины августа. И до 15 сентября - вторым компонентом. Контролировать уровень вакцинации будут специалисты Роспотребнадзора. Чтобы снизить заболеваемость, мы должны обеспечить коллективный иммунитет. Даже при 50-процентной вакцинации коллектива регистрируемая заболеваемость будет снижаться. Пока мы защищены на 33 процента. И наша главная задача – обеспечить хотя бы 50-процентный охват.

Мы усиленно вакцинируем людей старше 60 лет. Это та группа, которая уже более 8 лет активно прививается против гриппа. На прошлой неделе мы хорошо поработали на промышленных предприятиях. Туда выезжали мобильные бригады.

КСТАТИ

14 июля в Прикамье поступило 2340 комплектов вакцины «Кови-вак». Об этом сообщили в краевом Минздраве. Преимущественно вакцина будет направлена в поликлиники Перми.