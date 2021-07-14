Как стать студентом? О приемной кампании-2021 рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина

В этом году в вузах Пермского края будет открыто 7303 бюджетных мест (вместе с магистратурой). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько последних лет выпускники школ в Пермском крае показывают хорошие результаты по сдаче ЕГЭ. И по большинству предметов получают баллы выше, чем в среднем по России.

- Что для меня действительно главное – это два показателя: количество не сдавших, и количество высокобалльников, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – По первому показателю результаты еще подводятся, а вот количество высокобалльников в Пермском крае увеличилось значительно.

Сейчас перед выпускниками стоит новая, важная задача – подать документы в тот вуз, где набранных на экзаменах баллов хватит для поступления.

- Подать заявление в вуз можно как лично, и никто не отменял это правило, так и в электронной форме, если так захочет выпускник, - пояснила министр. - Делается это через информационную систему той организации, куда он поступает, а также через суперсервис вуз-онлайн на портале Госуслуг.

У каждого выпускника есть возможность подать заявление в пять вузов, но перед зачислением нужно принять решение, в какой вуз он в итоге поступает.

В этом году в вузах Пермского края будет открыто 7303 бюджетных мест (вместе с магистратурой). А если считать только для первокурсников, то это шесть тысяч бюджетных мест. Для сравнения, в 2019 году на бюджетные места могли поступить лишь пять тысяч выпускников. За два года их стало больше на тысячу!

- Увеличилось количество бюджетных мест и в СПО – средних профессиональных организациях, которые пользуются огромным спросом у наших выпускников, - говорит Раиса Кассина. - В итоге у ребят появилось немало возможностей для получения дальнейшего профессионального образования.

Каких мест стало больше для выпускников 11 классов? Это IT-специальности, педагогика, все технические специальности, и прежде всего, на нефтегазовое и горное дело, а также на строительство и медицину.

С каждым годом количество таких ребят, которые стремятся получить профессию после окончания 9 класса, становится все больше. Сейчас 67% школьников после 9 класса уходят в систему СПО. Нередко конкурс на IT-специальности и педагогику доходят здесь до 15-20 человек на место.

- А всех, кто еще не выбрал специальность, я бы хотела пригласить на медицинские направления, - посоветовала Раиса Алексеевна. - Количество бюджетных мест там сейчас серьезно увеличено, во-вторых, медицинский колледж оснащен самым современным оборудованием, есть договоренности с главврачами наших больниц и поликлиник по прохождению реальной практики студентов-медиков, после чего у выпускников хороший процент трудоустройства. Нужны нам и технические специальности, и мы готовы развивать эти направления и дальше. Уже утверждена смета на новейшее оборудование, которое поступит в следующем году в каждое образовательное учреждение СПО. Но главное, оставайтесь в Пермском крае, мы делаем все для развития системы высшего и среднего профессионального образования. И нашим выпускникам есть куда поступать, чтобы стать затем востребованным специалистом и получить хорошее трудоустройство.