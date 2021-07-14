Коронавирус в Перми, последние новости на 14 июля 2021 года: в Пермском крае объявлена обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация вводится для некоторых категорий граждан. Фото: Мария ОСИПОВА

В Пермском крае власти объявили обязательную вакцинацию. 13 июля в краевой столице прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем выступил главный санитарный врач региона Виталий Костарев. Он доложил о непростой ситуации с заболеваемостью и озвучил постановление, которое уже подписал. Согласно ему обязательная вакцинация вводится для некоторых категорий граждан.

Сделать прививку первым компонентом до 15 августа должны сделать работники:

- торговли

- салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, бань, саун, соляриев

- прачечных и химчисток

- банковской сферы, почты

- общепита

- транспорта, такси

- ЖКХ, энергетики

- салонов связи

- медики и соцзащита

- работники культурных и выставочных мероприятий

- рекламных мероприятий

- детских комнат, в парках культуры, ТРЦ

- театров, кинотеатров, концертных залов

- массовых физкульт мероприятий

- все чиновники

Вторым компонентом нужно привиться - до 15 сентября. Руководители и ИП должны организовать вакцинацию не менее 60% персонала.

Также оперштаб принял решение не допускать зрителей на матч, который пройдет в Перми в среду, 14 июля. «Амкар-Пермь» встретится с ФК «Тюмень», выступающем во втором дивизионе ФНЛ.

На стадионе смогут находиться только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба, персонал, лидеры фан-движения, которые получили свои билеты заранее. Выдачи бесплатных билетов не будет.

Графика: Оперштаб.

Напомним, что за минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусной инфекцией. Заболели еще 368 человек, из них 60 госпитализировали, 308 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 43 ребенка. Регион занял десятую строчку в стране по количеству заболевших за сутки.

На лечении в больницах находятся 2333 человека, 71 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 18 пациентов с положительным тестом на ковид.

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей 368 жителей в 23 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 253. На втором месте – два муниципальных образования, по 13 человек заболели в Березниках и Карагайском районе. На третьем месте – Пермский муниципальный район, там 12 случаев заболевания коронавирусом.

По 9 случаев в Кунгуре, Краснокамском и Чернушинском городских округах. В Соликамском городском округе 8 заболевших. По 7 случаев заражения в Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. 6 новых случаев в Сивинском муниципальном округе.

Графика: Яндекс.

По 4 случая в Лысьвенском городском округе и Ординском муниципальном округе. В Александровском муниципальном округе 3 жителей с инфекцией. По 2 случая в Добрянском и Ильинском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это Губаха, Чайковский, Куединский и Уинский муниципальные округа, а также Суксунский, Чердынский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае 65576 жителей с коронавирусной инфекцией.