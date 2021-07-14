В социальном проекте «Смогу жить сам» подвели итоги прошедшего учебного года

Проект «Смогу жить сам» реализуется в Перми с 2018 года и направлен на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями. Фото: «СтройПанельКомплект»

Организаторы социального проекта «Смогу жить сам» подвели итоги прошедшего учебного года. В 2021 году в проекте прошли обучение 14 ребят, часть из них окончили изучение курса, прошли итоговые тестирования и получили дипломы об окончании.

Но главное, что получили ребята – это приобретение навыков самостоятельности, как в быту, так и в коммуникации, а также уверенность в своих силах. В течение года ребята занимались с педагогами, психологом и дефектологом, учились планировать бюджет, вести домашнее хозяйство и выполнять бытовые задачи, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно.

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Обучение проходит по авторской программе, где ребята помимо учебных занятий посещают дополнительные мероприятия, расширяющие кругозор, развивающие общение и раскрывающие творческие навыки. Мастер-классы, экскурсии, посещение театров, кинотеатров и выставок – все это делает мир воспитанников ярче и насыщеннее.

Как отмечают организаторы фонда «Деревня «СВЕТЛАЯ», по окончанию проекта ребята продолжают общение, поддерживают друга, а также знакомятся и общаются с новыми участниками проекта.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Напомним, проект «Смогу жить сам» реализуется в Перми с 2018 года и направлен на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями. Проект реализуется министерством социального развития Пермского края, благотворительным фондом «Деревня «СВЕТЛАЯ», при поддержке компании «СтройПанельКомплект».

Учебная квартира проекта предоставлена застройщиком и расположена в ЖК «Медовый» п. Кондратово.