Мост через Мулянку и двухуровневые развязки: показываем, как будет преобразовано шоссе Космонавтов

На участке между улицами Архитектора Свиязева и Промышленной дорога будет расширена до шести полос. Фото: кадр из видео.

Шоссе Космонавтов называют «воротами в Пермь». И наш «парадный вход» регулярно реконструируют. В прошлом году расширили кольцевую развязку в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Отремонтировали участок дороги от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку. В этом году привели в порядок участок между улицами Оверятской и 2-й Красавинской.

Но это все достаточно «косметические» преображения. А вот впереди шоссе ждет большое строительство. Будет реконструирован участок от Западного обхода до пересечения его с будущей магистралью - улицей Строителей.

Фото: кадр из видео.

На участке между улицами Архитектора Свиязева и Промышленной дорога будет расширена до шести полос, а на пересечениях с улицами Оверятской и Архитектора Свиязева будут построены двухуровневые развязки. Благодаря этим развязкам по главному направлению будет организовано непрерывное движение транспорта, а по второстепенным оно будет регулироваться светофорами.

На развязке с улицей Свиязева запланирована кольцевая развязка, учитывающая выезд от ТЦ «Леруа Мерлен». Проект реконструкции разработали в московском институте «Гипростроймост». В прошлом году он получил положительное заключение Госэкспертизы. А на днях сотрудники института рассказали, как именно будет выглядеть шоссе Космонавтов после реконструкции.

Фото: кадр из видео.

- Запланирована реконструкция моста через реку Мулянку, - говорят в институте «Гипростроймост». - Он будет состоять из трех независимо стоящих сооружений. Основной мост - из четырех полос движения, и два моста по бокам - по две полосы каждый.

На всем участке длиной 2,25 километра будут сделаны тротуары, построены автобусные остановки, надземные переходы. Вдоль трассы будут поставлены шумозащитные экраны и заменены окна в жилых домах, чтобы людям, живущим там, не так слышен был шум от потока транспорта.

Строительство пройдет в два этапа: на 1-м этапе пройдет реконструкция участка от Мулянки до улицы Архитектора Свиязева. На втором - строительство двухуровневой развязки на пересечении со Свиязева. Ожидается, что реконструкция всего участка завершится до 2027 года.